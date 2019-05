Češi okupují okolí Prahy. Sehnat byt ve Středočeském kraji je prakticky nemožné

Nově postavený rodinný dům 5+1 v Říčanech vyšel paní Ladu v roce 1997 na 6,2 milionu korun. Dům stojí v ulici stejně vypadajících domů. Během let se v nich vystřídalo několik sousedů a majitelka zjistila, že cena její nemovitosti vysoce stoupla. V roce 2016 by svoji nemovitost prodala za 12 milionů korun, loni dokonce za 15 milionů.

Říčany jsou jedním z měst Středočeského kraje, kde je poptávka po nemovitostech extrémně vysoká. „Ve městě je obecně silný přebytek poptávky nad nabídkou. Žádané jsou všechny kategorie nemovitostí od malých bytů, přes chaty, levnější i dražší domy, luxusní vily, menší stavební parcely až po pozemky na luxusní sídlo,“ konstatuje Jan Bareš vedoucí říčanské pobočky společnosti M&M Reality.

Panelový byt v Říčanech dnes průměrně stojí 70 tisíc korun za metr čtvereční, po rekonstrukci se cena vyšplhá až k 85 tisícům. Ve městě vzniklo pár nových novostaveb, ale cena za takový byt se pohybuje kolem 100 tisíc korun za metr čtvereční. Navíc sehnat byt v tak vysoké poptávce je skoro nemožné.

„Rovněž kvalitních stavebních pozemků je jako šafránu. Většinu těch, které jsou ještě v nabídce, je komplikované připojit na sítě,“ dodal Bareš. Za jeden metr čtvereční na stavební parcele zaplatíte v průměru okolo 5 tisíc korun. „Měl jsem ale i klienta, který neváhal zaplatit za pozemek v Říčanech 10 tisíc korun za metr čtvereční,“ dodává.

Petr Török, který vede pobočku v Jesenici, hovoří o daném problému stejně. „Město celkově velmi prosperuje a jde nahoru. Zájem je tedy o všechny typy nemovitostí, přičemž nejsilnější poptávka je po bytech do 50 metrů čtverečních. Ceny těchto bytů vzrostly za poslední dva roky o statisíce,“ uvedl

Jesenice už dávnou nejsou považovány za vesnici. „Je zde velká spousta novostaveb, vyrostla celá nová sídliště, další velká výstavba se ještě plánuje. Pracovních příležitostí je v blízkém okolí dostatek, podniky se zde množí jako houby po dešti. Místní základní škola se v nedávné době rozšířila, další základka se staví ve vedlejších Psárech. Vznikají zde soukromé školky,“ dodal.

Také v Jesenici cena nemovitostí roste stále rychleji, a to především u bytů, které od roku 2016 stojí dvakrát tolik. Pozemky také podražili, a to o 2 tisíce korun za metr čtvereční, čímž dosáhly nejvyšší možné ceny za 1 metr čtvereční, která je 8 tisíc korun. Poptávka po nemovitostech v Jesenici by do budoucna mohl být ještě mnohem větší, a to kvůli plánované trase metra D, která má končit právě v Jesenici.

Vysokou poptávku po nemovitostech také pociťují další větší města v okolí Prahy, jako třeba Hostivici, Chýni, Dobřichovicích, Černošicích či Berouně. „Obecně jsou to města buď těsně u Prahy, nebo pak až do 30 kilometrů od ní, nacházejí-li se v blízkosti dopravních tepen. Vzhledem k tomu, že v metropoli již v podstatě nepořídíte rodinný dům za cenu pod 8 milionů korun, navíc jsou vlivem opatření ČNB pro lidi hůře dostupné hypoteční úvěry, je logické, že zájem o nákup nemovitostí v těchto lokalitách prudce roste,“ říká Jan Martina z pražské pobočky.

Také stojí za připomenutí, že právě podél dálnic se zvyšuje vzdálenost, kterou jsou lidé ochotni dojíždět do Prahy. Ale není to jenom menší cena nemovitostí, co Pražany táhne do středočeského kraje, někdy jsou ceny srovnatelné s těmi v okrajových částech metropole. Svou roli hraje i klid, který může život na malém městě nabídnout, a relativní luxus.

„Zmíněná středočeská města se rychle rozvíjejí a také bohatnou. Investují do infrastruktury, disponují už veškerou běžnou občanskou vybaveností, ke které se přidružují méně běžné služby, například luxusní kosmetické salony, butiky, wellnes, orientální restaurace, cizojazyčné soukromé školky a tak dále,“ pokračuje Jan Martina.

Velkou nevýhodu stále zůstávají veliké dopravní zácpy, a to prakticky každý den. Například v Říčanech už zakázali průjezd kamionů, a dokonce proběhlo referendum o zákazu stavění nových domů, které nakonec neprošlo.