Podmínky pro podnikání se v ČR zhoršují, uvedl prezident Hospodářské komory

Aktualizováno 10:50 — Autor: ČTK / EuroZprávy.cz

Podmínky pro podnikání v České republice se od posledního sněmu Hospodářské komory ČR, který se konal před rokem, zhoršily. Řekl to na dnešním sněmu HK ČR její prezident Vladimír Dlouhý. Kritizoval odbory, které zvyšují své požadavky a vláda jim podle něj ustupuje ve všem, o co žádají. Jako příklad uvedl každoroční zvyšování minimální mzdy podle přání odborů nebo zrušení karenční doby. Podle šéfa Hospodářské komory na to doplácí zaměstnavatelé i jejich zaměstnanci.