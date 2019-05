Škoda představila Superb plug-in hybrid a elektrické Citigo iV

"Projekt e-mobility bereme vážně. Naším cílem je snížit emise o 30 procent mezi roky 2015 až 2025," řekl předseda představenstva Škoda Auto Bernhard Maier. Dodal, že automobilka v rámci největšího investičního programu vynaloží v příštích pěti letech dohromady dvě miliardy eur (51,6 miliardy korun) do vývoje elektrických vozidel a nových služeb v oblasti mobility.

Elektrifikovaná auta by se podle Maiera na celkovém prodeji značky Škoda měla podílet do roku 2025 asi čtvrtinou. Do konce roku 2022 hodlá Škoda Auto nabízet více než deset částečně nebo plně elektrifikovaných vozů.

Škoda Superb iV | foto: Škoda Auto

Model Superb s označení iV je prvním vozem značky Škoda s plug-in hybridním pohonem, který kombinuje benzinový motor s elektromotorem. Jeho dojezd činí 850 kilometrů. Benzinový motor 1,4 TSI a elektromotor podávají maximální systémový výkon 160 kW (218 k). Dojezd v čistě elektrickém módu je až 55 km. Stejně jako všechny modely Superb bude vyráběn v továrně v Kvasinách, produkce Superbu iV tam začne letos na podzim a na trh se dostane na začátku příštího roku.

Škoda Auto zmodernizovala celou modelovou řadu Superb. Poprvé jsou v sériově vyráběném voze Škoda nabízeny takzvané full LED matrixové světlomety. Novinkou je i několika asistenčních systémů. Po přepracování předního nárazníku vzrostla délka vozu Superb o osm milimetrů na 4869 milimetrů. Délka provedení kombi vzrostla o šest milimetrů na 4862 milimetrů.

Představený elektromobil Citigo je nejmenším vozem značky a představuje první čistě elektrický sériový vůz Škoda, nabízen bude jen v pětidveřové verzi. Vozidlo je vybaveno elektromotorem o výkonu 61 kilowattů, dojezd podle automobilky činí až 265 kilometrů. Jeho produkce začne ve druhém letošním pololetí v bratislavské továrně koncernu Volkswagen, která od roku 2013 montuje elektromobil Volkswagen e-up!. Z linek bratislavského Volkswagenu sjíždějí i městská vozidla Škoda Citigo, Seat Mii a Volkswagen up! s konvenčním pohonem, která jsou postavena na stejné platformě.

Škoda Citigo iV | foto: Škoda Auto

Škoda Auto představila modernizovanou řadu modelu Superb i s plug-in hybridním pohonem a elektromobil Citigo během nynějšího hokejového mistrovství světa, které letos hostí i slovenská metropole. Česká automobilka je dlouholetým hlavním sponzorem šampionátu.

Škodě Auto loni klesl nekonsolidovaný zisk po zdanění o devět procent na 28,89 miliardy korun. Tržby naopak vzrostly o dvě procenta na rekordních 416,7 miliardy Kč. Největší česká automobilka zvýšila dodávky zákazníkům o 4,4 procenta na 1,254 milionu aut.