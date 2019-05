Daň z tabáku, lihu a hazardu poroste, schválila vláda

Daňová zátěž u jedné krabičky cigaret by tak mohla podle informací ČTK od tabákových firem stoupnout o 12 až 13 korun. Veřejné rozpočty by podle propočtů ministerstva financí měly změnami získat v letech 2020 a 2021 každoročně přes deset miliard korun.

Ministerstvo již dříve informovalo, že návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, je reakcí na růst dostupnosti návykových látek. Podle úřadu je důsledkem růstu životní úrovně.

Opoziční ODS se zvýšením daní z lihu a tabáku souhlasí. Vláda ANO a ČSSD by ale podle občanských demokratů měla nabídnout například snížení daně z příjmu. TOP 09 se zvyšováním daní nesouhlasí a bude proti návrhu. Obě strany se shodují v tom, že vládě docházejí peníze a snaží se je získat od daňových poplatníků.

Podle ministerstva financí bude růst u minimální sazby 5,4 koruny na krabičku cigaret. U půllitrové lahve 40procentní lihoviny by cena kvůli zvýšení daně stoupla o 9,1 koruny, oznámila Unie výrobců a dovozců lihovin (UVDL). Podle dřívějšího vyjádření výrobců lihovin a tabáku i sázkových kanceláří povede zvýšení daní k rozšíření černého trhu a zdražování.

V případě hazardních her ministerstvo plánuje zvýšit sazbu u kurzových sázek, tombol, turnajů malého rozsahu a tzv. totalizátorových her, z 23 na 25 procent. U totalizátorové hry je výhra podmíněna uhodnutím sázkové příležitosti, tedy například sportovního výsledku nebo veřejné události. U loterií, bing a živých her ministerstvo navrhuje růst z 23 procent na 30 procent.

V současnosti je sazba daně 23 procent pro všechny druhy hazardních her kromě technických a 35 procent pro technické hry. Daň pro technické hry ministerstvo nemění.

Návrh dál počítá s tím, že by se změnila metoda tvorby a daňové uznatelnosti technických rezerv u pojišťoven. Nově by měly být daňově uznatelné i technické rezervy tvořené podle zákona o pojišťovnictví.

Změna by měla mít podle materiálu dopad na pojišťovny a zajišťovny působící na českém trhu. U nich by se totiž podle materiálu mělo jednorázově zvýšit jejich daňové zatížení na začátku prvního zdaňovacího období, po platnosti zákona. Nakonec ministerstvo financí na základě připomínek České národní banky navrhlo rozložit dopad změn na pojišťovny na dvě zdaňovací období. Podle údajů ČNB působí v ČR 49 pojišťoven.

V rámci novely dnes vláda také navrhla osvobodit od daně z nemovitých věcí plochy, které souvisí s ochranou životního prostředí a ochranou krajinných prvků, tedy například tzv. remízky. "Je to i v souvislosti se snahou zadržovat vodu v krajině. A byl by nesmysl, abychom podporovali výsadbu remízku a zároveň to zdaňovali více než ornou půdu," uvedl dnes ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

Dále ministerstvo financí dnes v novele navrhlo, aby se příjmy z hazardu a dalších sázek nad 100.000 korun zdaňovaly srážkovou 15procentní daní. V současnosti jsou výhry z loterií, sázek a podobných her od daně z příjmů osvobozeny. Nově by se opatření podle Schillerové mělo týkat například i účtenkové loterie k EET.

Novela rovněž rozšiřuje osvobození příjmů z podílu na zisku nově u krajů a státu. V současnosti jsou osvobozeny příjmy ze zisku jen u firem, které spoluvlastní nebo vlastní obce a dobrovolné svazky obcí.

Norma má také zrušit osvobození zemního plynu používaného k výrobě tepla v domovních kotelnách od daně. Domovní kotelnou se rozumí decentralizovaný zdroj tepla umístěný v bytovém domě. Domovní kotelna může, kromě domu, ve kterém je umístěna, dodávat teplo i do jiných bytových domů. Zároveň ale podle ministerstva zůstane možnost osvobození zemního plynu od daně pro výrobu tepla v domácnostech.