Nošovice jedou na plné obrátky. Automobilka Hyundai letos vyrobila už 130 tisíc aut

"Rok 2019 je rokem velkých příprav na velkou modelovou ofenzivu, která přijde v roce 2020. Ale žádné bližší detaily, to znamená kolik modelů, kdy přesně, jaké konkrétní modely, rozhodně v tuto chvíli nemůžeme poskytnout," řekl novinářům mluvčí Petr Vaněk.

Automobilka aktuálně ukončuje výrobu modelu Hyundai ix20, jehož se v Nošovicích za osm let a osm měsíců vyrobilo téměř 316.000 kusů. Dominantním modelem vyráběným v továrně je nyní Tucson s podílem asi 70 procent, dále se tam produkuje pět verzí modelu Hyundai i30.

Třímiliontý vůz Hyundai vyrobila po deseti letech a necelých sedmi měsících od chvíle, kdy 3. listopadu 2008 v Nošovicích zahájila výrobu. Jubilejním vozem se stal vysokovýkonný model Hyundai i30N, poputuje do Německa.

Pro srovnání kolínská automobilka Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) vyrobila od zahájení výroby v únoru 2005 celkem 3,450.000 aut, za posledních deset let se v Kolíně vyrobilo 2,130.000 malých vozů Toyota Aygo, Citroën C1 a Peugeot 108, řekl ČTK mluvčí firmy Tomáš Paroubek.

Polovinu aut dosud vyrobených v Nošovicích tvořily vozy SUV, a to 30 procent současný model Tucson a 20 procent jeho předchůdce ix35. Vozů Hyundai i30 první až třetí generace bylo 36 procent, desetinu tvořily vozy Hyundai ix20. Tři procenta připadají na model Kia Venga, který se v Nošovicích vyráběl v letech 2009 až 2011, a jedno procento na modely Hyundai i30 N a i30 Fastback N.

Celkem 61 procent aut mělo benzinový motor a 39 procent naftový. Vozy se exportují do 69 zemí, nejvíce do Německa, Velké Británie, Ruska, Španělska a Itálie, které odebraly dohromady téměř polovinu produkce. Tuzemský trh má přibližně čtyřprocentní podíl. Auta z Nošovic míří také například do Mexika, Egypta, Saúdské Arábie nebo Austrálie.

Vaněk řekl, že dnešní jubileum firma považuje za začátek nové éry ve spolupráci se společností Hyundai Motor Czech (HMCZ), která je importérem a distributorem vozů Hyundai. "Už není rozdíl mezi továrnou a importérem. Jsme jedna firma, která reprezentuje jednu značku. Každý máme svoji roli - jedna část vyrábí, druhá část prodává a dělá marketing," řekl ředitel HMCZ Martin Saitz. "Vztahy mezi importérem v Praze a slezskou továrnou byly podle něj dříve poměrně napjaté.

"Zůstáváme nadále dvě nezávislé společnosti, nicméně dochází k fúzi myšlenek a konceptu spolupráce, marketingu, reklamy. Předchozí reklamní kampaně byly dělány často navzdory našim kritickým připomínkám a žádostem o změnu. Toto období je za námi," komentoval to Vaněk.

Oproti loňskému roku, kdy vyrobila 340.300 vozů, letos automobilka plán mírně snížila. Bylo to podle mluvčího kvůli poklesu objednávek z Británie souvisejícím s obavami z brexitu i kvůli snížení poptávky v celé Evropě a ekonomickým problémům na některých mimoevropských trzích. Na zaměstnanost to ale vliv nemělo. Automobilka má zhruba 3300 pracovníků a dalších 8700 zaměstnanců pracuje u jejích subdodavatelů.

"Naše tempo výroby je 66 aut za hodinu. Nastavení linek neumožňuje zvolnit, takže jsme ubrali na pracovním čase a zejména v prvním kvartále jsme měli takzvané nevýrobní pátky, kdy zaměstnanci zůstali doma se mzdou. Ale teď už jedeme podle plánu a žádné nevýrobní dny ani mimořádné směny se neplánují," řekl Vaněk.

V roce 2017 nošovická továrna vytvořila čistý zisk 6,69 miliardy korun a tržby 136,67 miliardy korun.