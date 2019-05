Změny v EET? Sněmovna zase nedokončila schvalování návrhů, zbývá jich přes 300

Poslanci hlasovali o balíku asi 750 pozměňovacích návrhů ODS, která navrhuje vyjmout postupně jednotlivé obory podle úřední klasifikace ekonomických činností nazvané NACE.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) řekla novinářům, že ji situace mrzí. "Už to vypadalo velmi nadějně a opět se to opozici podařilo, že vlastně to EET se neprojednalo. Doufám, že se to podaří příští týden. To už bude přesně rok, co jsem EET poslala do Poslanecké sněmovny," podotkla. Opoziční strany kritizují evidenci tržeb i projednávanou vládní novelu.

Vláda předložila poslancům novelu loni v červnu. Její projednávání se prodlužovalo kvůli nesouhlasu opozice a jejím rozsáhlým projevům. Některé opoziční strany si za to od premiéra Andreje Babiše (ANO) vysloužily obvinění z obstrukcí, které ale odmítaly. První čtení začalo loni v září a Sněmovna ho dokončila až na osmý pokus letos v únoru.

Novela zákona o EET především reaguje na předloňské rozhodnutí Ústavního soudu, který část zákona zrušil. Rozšiřuje okruh oborů, na které se bude nově vztahovat, a přeřazuje některé služby nebo vodné a stočné do nejnižší sazby daně z přidané hodnoty.

Evidence začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu.