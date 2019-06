Zálohy na petky a plechovky? Institut vyzval politiky k doplnění zákona

"Žádáme o doplnění návrhu o systém po vzoru evropských zemí, které již nyní díky zálohám plní nové evropské recyklační cíle. Zálohování vnímáme jako důležité opatření pro zlepšení životního prostředí a omezení plýtvání surovinami, které posune Českou republiku blíže k čistší přírodě a cirkulární ekonomice," uvedli autoři.

"V současnosti spousta organizací čeká na vyhodnocení komentářů a projednání v Poslanecké sněmovně," řekl ČTK obchodní ředitel INCIEN Vojtěch Vosecký. Hlavní dotčené strany nyní pořádají různé semináře, setkání pro tematicky zaměřené skupiny, jako jsou například zástupci prodejen, dodal.

Další postup podle něj brzdí hlavně firmy, které vydělávají svážením odpadu. "Proti zálohám nic nenamítá naprostá většina producentů PET lahví, obyvatelé téma vítají a neziskový sektor taky. Firmy, které odpad sváží, se bojí, že by přišly o zdroj příjmů, protože PET lahve se dobře prodávají," sdělil ČTK Vosecký.

V lednu letošního roku skupina Zálohujme složená ze zástupců INCIEN, Vysoké školy chemicko-technologické a Karlovarských minerálních vod představila výsledky studií zkoumající ekonomický a environmentální dopad záloh a představila model zálohového systému. Podle autorů výzvy by zálohový systém snížil množství pohozených odpadků v přírodě o 95 procent, o třetinu by snížil environmentální dopady související s dopravou, výrobou a využitím. Vysbíralo by se, jak tvrdí, více čistší suroviny, která by umožnila plnohodnotnou opakovanou recyklaci.

Pomohl by také splnit evropské směrnice, které určují povinnost členských států zajistit třídění nápojových PET lahví od roku 2029 na 90 procent a stanovují obsah recyklovaného materiálu v nově vyráběných PET lahvích na 25 procent v roce 2025.

"V tuto chvíli nastává kritická fáze, kdy je ještě možné celý proces zvrátit a zavést do zákona povinnost zálohování PET lahví a plechovek," doplnil Vosecký.

