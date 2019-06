České strojírenství pokulhává. Výroba letos klesne, vyplývá z analýzy

Trend bude podle analýzy pokračovat i v příštím roce, kde by výkon oboru měl klesnout o dalších 0,4 procenta. Mezi očekáváními firem podle jejich velikosti nebyly velké rozdíly, odpovědi se spíše lišily v závislosti na výrobním zaměření firem.

"Ředitelé se obávají, že kvůli nepříznivým vlivům, které po delší dobu působí, tedy nedostatek lidských kapacit, stále se zvyšující náklady strojírenské výroby, společně s nejistou geopolitickou situací a vývojem v automobilovém průmyslu, dojde k zastavení několikaleté růstové fáze nebo minimálně k jejímu zpomalení. V průměru čekají pokles o 0,5 procenta. Škála odpovědí ředitelů byla poměrně pestrá, sedm procent z nich přitom neumělo vývoj českého strojírenství pro další období odhadnout," uvedla ředitelka pro průmysl CEEC Research Alena Burešová.

V letošním roce se budou tržby strojírenských firem zvyšovat v průměru o 2,1 procenta, což je o tři procentní body méně, než ředitelé předpokládali na konci roku 2018. Pokles tržeb přitom očekávají dvě pětiny (37 procent) firem. Pro příští rok firmy predikují další zpomalení růstu, v průměru na 1,9 procenta, kdy čtvrtina z nich (27 procent) očekává pokles svých tržeb.

Negativní trend tržeb se promítl i do ziskovosti společností. Zatímco koncem roku 2017 predikovala zvýšení svých marží třetina firem, koncem minulého roku to byla čtvrtina společností, v toto roce již jen 16 procent z nich. Naopak se navýšil počet firem, které očekávají pokles ziskovosti. Proti minulému roku, kdy snížení svých marží očekávala čtvrtina firem (26 procent), pro tento rok je to již necelá polovina (43 procent).

Rostoucí náklady se projevily i v růstu cen, které strojírenským firmám účtovali jejich dodavatelé. Ke snížení zisku firem přispěla i skutečnost, že se firmám většinou nepodařilo přesunout rostoucí náklady výroby dál na zákazníky. Zejména se ředitelům příliš nedařilo sjednat se zahraničními odběrateli výhodnější obchodní podmínky, naopak někdy museli čelit velkému tlaku na snížení cen svých dodávek do zahraničí, dodala Burešová.

Na setkání, z něhož se omluvil premiér Andrej Babiš (ANO), představil v úvodu ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) hospodářskou strategii vlády. Akce se zúčastní i několik stovek ředitelů vývozních firem.