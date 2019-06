Příjem z hazardu nad 100 tisíc? Stát plánuje zdanit čisté výhry

"Záměrem návrhu není zdanit hrubé výhry, nýbrž skutečný příjem hráče. Ministerstvo financí bude iniciovat schůzku se zástupci provozovatelů, aby si s nimi tento aspekt vyjasnilo," uvedl Vintrlík.

Institut pro regulaci hazardních her vycházel z informací, že se bude danit hrubá výhra. To by znamenalo, že například při sázce 100.000 korun v kurzu 1,1:1 by sázkař sice vyhrál 110.000 korun hrubého, ale z toho by musel státu odvést 15 procent, tedy 16.500 korun. V tom případě by ve skutečnosti 6500 korun prohrál. Podle Vintrlíka ale zaplatí 1500 korun, tedy 15 procent z čisté výhry 10.000 Kč.

"Návrh na zdanění příjmů z hazardních her nad 100.000 korun byl zakomponován do sazbového balíčku jako součást eliminace daňových výjimek a jako logický doplněk úpravy směřující k omezení poptávky po hazardních hrách ze strany hráčů. Ministerstvo se navíc domnívá, že neexistuje žádný důvod, aby příjmy plynoucí z hazardu byly, na rozdíl od ostatních příjmů, osvobozeny od daně," uvedl dále Vintrlík.

Institut pro regulaci hazardních her uvedl, že vláda způsobem, jakým zdanění výher zavedla, porušila legislativní pravidla. "Tato změna zákona byla předložena na jednání vlády na poslední chvíli v podstatě tajně, bez projednání v připomínkovém řízení. Vláda vyjádřila souhlas s návrhem zákona, jehož dopady nebyly jakýmkoliv způsobem analyzovány," uvedl ředitel institutu Jan Řehola.

S tím ministerstvo financí nesouhlasí. Podle Vintrlíka se vláda k tomuto doplnění sazbové novely rozhodla zcela v souladu s legislativními pravidly. Podle nich se může návrh zákona změnit na základě návrhů ze schůze vlády. "S tímto postupem počítá i jednací řád vlády, který upravuje možnost uplatňovat připomínky a konkrétní změny k projednávanému materiálu členy vlády. Je zcela běžné, že vláda přímo na svém jednání doplňuje nebo mění schvalované materiály, které následně předkládá ke schválení Parlamentu," doplnil Vintrlík.

Limit na zdanění příjmů z hazardních her byl podle něj stanoven na 100.000 korun s tím vědomím, že sázející si hraním zpravidla nevydělávají. "Reálně tak daň nedopadne na drobné sázkaře, ale pouze na hráče s vysokými výhrami z hazardu. To jsou například hráči pokeru nebo takzvaní profesionální sázkaři, kteří sázejí vysoké částky. Současně dojde ke zdanění extrémních výher z loterií, čímž se zvýší míra horizontální spravedlnosti," sdělil Vintrlík.

Ministerstvo odmítá také argument Institutu pro regulaci hazardních her, že vzroste podíl sázek na nelegálním trhu. Podle Vintrlíka je Celní správa je v boji s nelegálním hazardem velmi úspěšná, a proto se ministerstvo přechodu k nelegálním provozovatelům neobává.

"Případný přesun části tohoto odvětví do ilegality považujeme za málo pravděpodobný, a to díky dobře nastaveným kontrolním mechanismům správcem daně. Zkušenosti z jiných států nelze aplikovat na ČR bez dalšího, neboť každý stát má nastavená jiná pravidla pro provozování her a jejich kontrolu," dodal Vintrlík.