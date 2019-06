Češi v dluzích. V květnu bylo osobních bankrotů nejvíce za poslední rok

"V květnu jsme zaznamenali nejvyšší počet vyhlášených osobních bankrotů od června 2018, tedy za poslední rok. Počet návrhů na osobní bankrot byl dokonce nejvyšší od června 2017, tedy za dobu účinnosti novely insolvenčního zákona z července 2017," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Za posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 12.947 osobních bankrotů, o 176 více než v předchozím období. Zároveň bylo podáno 12.852 návrhů na osobní bankrot, meziročně o 328 méně.

Nejvíce osobních bankrotů bylo v květnu vyhlášeno ve Středočeském kraji (233), Moravskoslezském kraji (146) a v Jihomoravském kraji (101). Nejméně osobních bankrotů bylo vyhlášeno v Pardubickém kraji (45), v kraji Vysočina (61) a v Královéhradeckém kraji (63).

Za posledních 12 měsíců bylo nejvíce osobních bankrotů vyhlášeno ve Středočeském kraji (2177), v Moravskoslezském kraji (1571) a v Jihomoravském kraji (1271). Nejméně jich bylo vyhlášeno v Pardubickém kraji (482), v kraji Vysočina (604) a v Libereckém kraji (678).

Od července 2017 nabyla účinnosti novela insolvenčního zákona, která má zamezit praktikám podvodných oddlužovacích společností. Podle ministerstva spravedlnosti zákon zlepšuje ochranu dlužníků, kteří usilují o bankrot.

Letos na začátku června pak začala platit insolvenční novela, která zmírnila podmínky oddlužení. Lidé mohou nově buď splatit věřitelům za tři roky nejméně 60 procent dluhu, nebo by měli za pět let dorovnat aspoň 30 procent dlužné částky. Pokud by to bylo méně než 30 procent, rozhodoval by soud. Musel by posuzovat, jak se dlužník snažil. Senioři mají pravidla oddlužení mírnější, bez dluhů by mohli být do tří let.