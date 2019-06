Konec vysílání DVB-T? Většina Čechů o změně neví, ukázal průzkum

Jako první začne vysílače DVB-T vypínat Česká televize. Z Cukráku a Žižkovského vysílače přestane v současném standardu multiplex ČT vysílat 27. listopadu. Postupně se budou vypínat vysílače i v dalších regionech, a to jak v síti ČT, tak i ve vysílací síti Českých Radiokomunikací (ČRa) a dalších operátorů. Síť ČRa, která zahrnuje programy Novy, Primy nebo Barrandova, zahájí vypínání 8. ledna příštího roku. Přechod na nové sítě ve standardu DVB-T2 by měl být hotový do konce června 2020.

Diváci v Praze a ve středních Čechách budou na blížící se termín ukončení vysílání veřejnoprávního multiplexu 1 informováni lištou v obrazu jednotlivých programů ČT. Komerční televize jsou připraveny jednat se zástupci ministerstva průmyslu a obchodu na participaci na státní informační kampani k přechodu na DVB-T2. Dosud je ale nikdo z ministerstva nekontaktoval.

Provozovatelé televizních vysílačů jsou na přechod k DVB-T2 připraveni. České Radiokomunikace podle ředitele regulace Marcela Procházky uskutečnily několik informačních kampaní, od seminářů pro servisní firmy o úpravách společných televizních antén přes certifikace přijímačů vhodných pro DVB-T2 po plánovaný speciální program v DVB-T, který bude obsahovat základní informace o druhé televizní digitalizaci.

Podle Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání, kterou schválila vláda, by při průměrné ceně 12.000 korun za nový přijímač a 600 korun za set-top box domácnosti vynaložily kvůli změně téměř pět miliard korun.

Přechod na DVB-T2 souvisí s uvolněním kmitočtů pro rychlé mobilní sítě 5G. Jejich aukce by mohla přilákat čtvrtého mobilního operátora. Jednání o vzniku čtvrtého mobilního operátora zaznamenalo podle Nielsen Admosphere 65 procent populace, 76 procent respondentů pak míní, že vstup dalšího operátora by měl pozitivní dopad na trh.