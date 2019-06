United Airlines: Z Prahy do New Yorku ode dneška napřímo

Letiště v Newarku leží v bezprostřední blízkosti největšího amerického města New York. Podle odhadů pražského letiště by novou linku mohlo využít v obou směrech 43.000 cestujících za rok.

Nové spojení bude třetí pravidelnou linkou z Prahy do Spojených států. Americký dopravce American Airlines létá do Filadelfie a společnost Delta Air Lines na letiště JFK v New Yorku. Vedle těchto destinací se z Prahy na severoamerický kontinent létá také do kanadských metropolí Toronta a Montrealu. Nová linka United Airlines bude z Prahy létat denně v 10:10 hodin, zpět by se měla vracet následující den v 08:25. Na každodenní lety bude dopravce nasazovat Boeing 767-300, jehož celková kapacita je 214 cestujících.

Spojení do Newarku by mělo ještě více posílit současný provoz do Spojených států. Podle pražského letiště se počet cestujících na těchto linkách loni více než zdvojnásobil. Nová linka by navíc podle dopravce měla cestujícím umožnit také rychlejší cestu do dalších destinací nejen v USA a Kanadě, ale i do Mexika nebo Karibiku.

Letiště Václava Havla v Praze loni odbavilo rekordních 16,8 milionu cestujících, téměř o deset procent více, než v roce 2017. Letos letiště očekává další růst zhruba o čtyři procenta. V létě letiště nabízí spoje do 162 destinací.