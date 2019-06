Celosvětová ostuda: Prestižní magazín varuje před Českem

Švýcarský investor Sebastian Pawlowski je velkým obdivovatelem spisovatele Franze Kafky. Investoval do jeho pražského muzea. V ČR se ale setkal s Kafkovským prostředím více než mu bylo milé. Dle něj zde vládne nepříjemná „kafkárna“.

V roce 2007 Pawlowski koupil na okraji Prahy parcely jako pole. Městská část Praha-Benice je však změnila na stavební pozemky. Po dalších dvou letech ale Benice změnily své stanovisko, změnu územního plánu napadly u Městského soudu v Praze a uspěly.

Podle Pawlowského tak však Benice postupovaly nepředvídatelně, účelově a ve zlé víře. Pawlowski žádal mimosoudně 2,6 miliardy korun, ale ministerstvo financí jeho nárok odmítlo. Pawlowski tak žádá ČR o 3,13 miliardy korun za ušlý zisk. Případ předal Mezinárodnímu středisku pro řešení sporů z investic (International Centre for Settlement of Investment Disputes).

O Pawlowského případu psal i jiný respektovaný list zabývající se ekonomickou problematikou, The Wall Street Journal. V rozhovoru s ním Pawlowsku poukázal na to, že zatímco on stavět nemohl, společnost Imoba, patřící do svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše, staví podobný projekt zhruba pět kilometrů od Pawlowského pozemku. Švýcarský investor naznačil, že Imoba mohla chtít mít o konkurenta méně.

Pawlowski není jediným zahraničním investorem, který má v ČR problémy. The Economist upozorňuje, že od roku 1987 ČR eviduje 38 případů sporů států s investorem. Další země Visegrádu na tom nejsou o nic lépe – Polsko eviduje 30 případů. Post-komunistické země jsou tak mnohem blíž zemím jako Argentina, Venezuela či Mexiko ( ale i Španělsko) než Německu či Francii, které evidují pouhé čtyři případy. Přitom se jedná o země mnohonásobně větší a s mnohem větší úrovní investic než je ČR.

Zahraniční investory především znepokojují nedůvěryhodné změny na justici v těchto zemích. Polsko a Maďarsko, kde vládní strany svými opatřeními v oblasti soudnictví, ale i médií centralizují svou moc, si za to vysloužilo značnou kritiku ze strany EU, což samozřejmě investoři vnímají velmi citlivě.

ČR zatím do jejich společnosti nepatří. The Economist však upozorňuje na změnu ministerstva spravedlnosti, kde došlo k výměně Jana Kněžínka za „ loajalistku“ Marii Benešovou (oba za ANO). Tato změna, která dle kritiků je podezřelá proto, že se odehrála den poté, co případ Čapí hnízdo převzali státní zástupci, vyvolala v ČR velké protesty, které pokračují dodnes.

Dá se očekávat, že současná zpráva Evropské komise, podle které Babiš stále ovládá svou údajně bývalou firmu Agrofert převedenou do svěřenského fondu, ještě zhorší náhled investorů na ČR. Kritici upozorňují, že Babišův střet zájmů výrazně omezují jeho možnosti při vyjednávání evropských fondů na další roky. ČR tak hrozí, že jí přijde méně evropských peněz. Babiš sám přitom označil Evropskou komisi za viníka vládního schodku rozpočtu pro rok 2019 kvůli údajnému zadržení části peněz.