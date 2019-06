Škodě Auto klesá odbyt. Octavia pomalu upadá, zájem je o jiné modely

Nejprodávanějším modelem byla v květnu tradičně Octavia, meziročně ale hlásí pokles dodávek o 9,1 procenta na 31.800 vozů. Dařilo se naopak vozům SUV, dodávky modelu Kodiaq vzrostly o 3,6 procenta na 14.000 aut, model Karoq posílil dokonce o 17,8 procenta na 12.300 dodaných vozů. Největší propad dodávek uvádí firma u modelu Rapid, meziročně o 33 procent. Rapid ale již nelze jako nový objednat, doprodávají se tak jen skladové vozy.

"Pokračujeme v naší rozsáhlé produktové ofenzivě. V uplynulém měsíci jsme společně s prvním vozem s plug-in-hybridním pohonem, modelem Superb iV, a modelem Citigo-e iV s čistě bateriovým pohonem vstoupili do éry elektromobility. Jedná se o významný milník v naší 124leté historii. Jsme přesvědčeni, že naše atraktivní modely iV získají pro značku Škoda nové skupiny zákazníků," řekl člen představenstva firmy Alain Favey.

#SKODA delivered 104,900 vehicles to customers in May.

In comparison to May 2018, the biggest increases in Western Europe were Greece 🇬🇷 (+26,1%) and Austria 🇦🇹 (+21,9%); in Central Europe, Hungary 🇭🇺 (+20.5%) and Slovakia 🇸🇰(+5.0%) saw the most growth. pic.twitter.com/w52r90gKRz