Vláda z nás vytáhne další peníze? Nový návrh v daňovém balíčku pobouřil ODS

"V případě správních poplatků za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí došlo jak k nemalému nárůstu inflace od jejich posledního zvyšování před více než sedmi lety, tak k navýšení nákladů spojených s řízením o vkladu, a to mj. v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, která nabyla účinnosti 1. ledna 2014," uvádí vláda v důvodové zprávě.

Vláda uvádí, že celkový výnos ze správních poplatků za vklady do katastru představuje asi 740 milionů korun. S ohledem na meziroční pokles počtu vkladových řízení zhruba o pět až sedm procent, lze podle vlády očekávat navýšení příjmů veřejných rozpočtů asi o 695 milionů korun ročně. Z toho půl miliardy by měl získat Český úřad zeměměřický a katastrální a zhruba 175 až 195 milionů Všeobecná pokladní správa.

"Mně to přijde neuvěřitelné," řekl poslanec ODS Vojtěch Munzar. Vláda podle jeho slov už neví, kde by vytáhla další peníze od lidí. Vládní argument považuje za ne úplně férový v situaci, kdy vláda vybírá "nekřesťanské peníze" na dani z nabytí nemovitých věcí a odmítá návrhy na zrušení této daně. ODS chce tuto daň zrušit. O senátním návrhu na zrušení daně z nabytí nemovitostí by měla Sněmovna hlasovat v úterý.

Vláda chce daňovým balíčkem zdvojnásobit poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí. Je to nefér v situaci, kdy zároveň trvá na zachování nesmyslné a absurdní daně z nabytí nemovitostí. Mlsná a nenasytná ruka vládních stran se noří stále hlouběji do kapes lidí. — Vojtěch Munzar (@munzar_vojtech) 14. června 2019

"Jeví se to jako pokus o zalátání deficitního rozpočtu. Otázkou je, zda s navýšením správního poplatku se dá očekávat i nárůst komfortu ve vztahu ke klientovi," řekla ČTK poslankyně STAN Věra Kovářová.

"Přijde mi jako nesmyslný návrh. Jde to proti vizi uživatelsky přívětivého státu. Ve chvíli kdy se katastr digitalizuje, by měly náklady klesat, tak proč by se měl zvyšovat poplatek," míní poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík.