Objem veřejných stavebních zakázek do června klesl, váznou pozemní stavby

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Objem zakázek, které veřejní investoři v Česku zadali stavebním firmám, letos do konce května meziročně klesl o 1,7 procenta na 84,7 miliardy korun. Důvodem poklesu byl propad zakázek na pozemní stavby. Počet zakázek klesl o sedm procent na 1812. Největším zadavatelem bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR se zakázkami za 27,9 miliardy korun. Hodnota nově vypsaných zakázek vzrostla o 17 procent. Vyplývá to z údajů společnosti IS, které má ČTK k dispozici.