Huawei v Česku roste. Firma zvýšila zisk, chce proniknout do nových oblastí

Uvedl to dnes server Lupa.cz. Podle něj výroční zpráva firmy za loňský rok uvádí, že "obchodní výsledky potvrzují stabilní postavení společnosti a její udržitelný růst na českém trhu".

Před technologiemi Huawei v závěru loňského roku varoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Americké tajné služby podezírají firmu ze spolupráce s čínskou rozvědkou, firma to popírá.

V Česku technologie Huawei využívají v ČR všichni tři tuzemští mobilní operátoři i největší provozovatel telekomunikačních sítí CETIN. O firmě se mluví jako o možném dodavateli technologií pro mobilní sítě takzvané páté generace (5G).

Firma při sestavování loňské uzávěrky za Česko dál počítala se silnými dodávkami ICT hardwaru a služeb a chce "více proniknout do nových oblastí, jako je video, IPTV a IT řešení" a do internetu věcí a smart city a chce posilovat i partnerský kanál.

Nově přijaté sankce v USA a dalších zemích mohou ale v nadcházejícím období výrazně ovlivnit prodej telefonů Huawei. V Česku se v letošním prvním čtvrtletí Huawei zatím dařilo, prodej chytrých telefonů se zvýšil o 40 procent na 221.000, a snížil tak náskok vedoucího Samsungu, jehož prodeje se zvýšily o dvě procenta na 339.000.