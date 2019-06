MMR napumpuje do regionů 1,45 miliardy, půjdou na stovky projektů

Dotace v programu jsou primárně určeny pro obce do 3000 obyvatel. "Ale v rámci dotačního titulu na obnovu místních komunikací mohly letos žádat i obce do 10.000 a nad 10.000 obyvatel. A právě do tohoto dotačního titulu půjde téměř 580 milionů korun," uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Letos podpoříme celkem 877 projektů za 1,45 mld. korun. Dotace se zaměřují na obnovu a rozvoj regionů, realizaci projektů zvyšujících kvalitu života jejich obyvatel a zvýšení atraktivity obecního prostoru. Více zde: https://t.co/mozBqaBb47 — MMR ČR (@mistnirozvoj) 18. června 2019

Přes 400 milionů korun je určeno na obnovu sportovní infrastruktury pro základní školy a 200 milionů korun na rekonstrukci a přestavbu veřejných budov. Rekonstruovány budou školy a školky a kulturní a multifunkční domy.

"Po vyhodnocení všech žádostí stále zůstává převis finanční poptávky skoro tři miliardy korun," poznamenala ministryně. Ráda by, aby byly přidělené peníze navýšeny.

Program Podpora rozvoje regionů 2019+ je zaměřen na obnovu a rozvoj regionů, realizaci projektů zvyšujících kvalitu života jejich obyvatel a zvýšení atraktivity obecního prostoru.