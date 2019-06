Atypický pivní nápoj? To si nikdo nekoupí, kritizuje svaz novou vyhlášku

Atypický pivní nápoj je podle svazu nevýhodné označení. "Spadla tam všechna piva vyráběná z vyššího podílu netradičních surovin - quinoa, ságo (škrobovitý prášek z asijských palem) a podobné škroboviny, a rovněž všechna piva vyráběná pomocí nepivních kvasinek - kyselé bretanomyces, vinné kvasinky, lactobacilus a další. Vadí to obchodně, protože kdo si bude kupovat atypický pivní nápoj. Kdybych si pivo kupoval podle názvu, tak to nevezmu ani do ruky," řekl. Svaz se proto podle něj bude snažit o změnu legislativy.

Piva, která jsou vyráběná technikou spodního kvašení a mají podíl extraktu původní mladiny mezi 11 a 12,99 procenty, tedy 11 a 12stupňová piva, se podle legislativy od prosince nazývají ležáky. Jejich svrchně kvašené varianty jsou plná piva. Místo speciálních piv o 13 a více stupních se zavedla kategorie silných piv. Pivo se sníženým obsahem alkoholu se nazývá nízkoalkoholickým. Pivovary však mohou staré etikety používat do letošního prosince.

V současnosti je v ČR kolem 450 minipivovarů, které se snaží povzbudit zájem zákazníků speciálními pivy. Podle Šuráně je v současnosti trendem tzv. NEIPA, tedy New England IPA. Proti běžnějšímu pivu je zakalený díky sladům.

"Každá doba má své módní výstřelky, začala to IPA (pivní styl svrchně kvašeného piva Indian Pale Ale), v současnosti je to NEIPA, předtím to byly kyseláče, na zimu se chystají Portery a Barrel age," uvedl Šuráň. Portery jsou silná tmavá chmelová piva, Barrel Aged pak piva dozrávající v dřevěných sudech obvykle po jiném alkoholu.

Podle Šuráně se v poslední době zlepšuje kvalita i spodně kvašených ležáků, což jsou v ČR nejčastěji konzumovaná piva i od velkých producentů. "Na léto se chystá velká renesance výčepní desítky s americkým chmelem," dodal.

Svaz o víkendu pořádal jednu ze svých největších akcí, na pražském Hradě představilo svou produkci 70 minipivovarů. "Přesun zatím neplánujeme, je to akce pro pivní fajnšmekry a milovníky piva a prostředí zahrad Pražského hradu nám připadá přiměřeně reprezentační. Nehodláme z festivalu dělat stroj na peníze, pravidelně končí zápornou nulou, letos jsme museli doplatit zhruba 1300 korun," uzavřel.