V ČR se rozmáhá potravinový patriotismus. Zákazníci e-shopů chtějí zeleninu pár hodin od sklizně

Podle nedávného spotřebitelského průzkumu výzkumné společnosti Response Now se o původ potravin na Rohlik.cz zajímá až 84 procent dotázaných a 57 procent jich dává přednost domácím produktům před dovozem ze zahraničí. Prodej od domácích farmářů e-shopu meziročně narostl o 60 procent. To, že lidé stále častěji přemýšlejí o vzdálenosti, kterou jejich zboží musí "ujet", než se dostane do obchodu, potvrzuje ředitel e-shopu Košík.cz Tomáš Jeřábek.

"Tento trend dokonce získal označení 'potravinový patriotismus' a má svou logiku - proč kupovat například dovážené ovoce nebo zeleninu, když můžete mít místní" uvedl Jeřábek. Dodal však, že pokud jde o takzvaný potravinový mainstream, vyžadují Češi i jinou než českou nabídku. Úspěch podle něj mají například britské a německé potraviny nebo středomořské speciality. Služby obou e-shopů využívají hlavně zákazníci větších měst.

Agentura Nielsen a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR minulý týden uvedly, že české spotřebitele obecně až ze 74 procent však ovlivňuje výše cen a slevy. Volba lokálního produktu se umístila se 47 procenty až na posledním místě.

Český zákazník podle svazu nicméně očekává, že na pultech bude české zboží dostupné a je připraven si za něj připlatit. Navíc obchodní řetězce jsou podle svazu motivované tyto tužby uspokojit.

Mluvčí hypermarketu Globus Rita Gabrielová řekla, že na něj obracejí s nabídkou i samotní dodavatelé. "Lokální farmáři nám dodávají plody přímo do nejbližšího hypermarketu. Dobrým příkladem může být již několikaletá spolupráce s farmou Fytos z Vlkova na Nymburku, ze které jako jediní odebíráme a prodáváme patentovanou českou odrůdu jablek Opal," uvedla.