Soud řeší konkurz firmy Pilsen Steel. Loupež století za bílého dne, říká ke kauze právník

V soudní síni sedí asi 50 z 600 zaměstnanců firmy, jež od ledna nevyrábí a jejíž ruští majitelé na ni v lednu sami podali návrh na insolvenci kvůli nedostatku peněz a předlužení. Zaměstnanci chtějí dlužné mzdy za květen i další měsíce a kupce, který by obnovil výrobu, řekli dnes ČTK.

Výsledkem přezkumného jednání bude soupis pohledávek, jež budou uznány, a těch, které budou definitivně popřeny. Neúspěšní věřitelé mohou do 30 dnů podat žalobu na určení pravosti a výši své pohledávky. Na schůzi věřitelů bude potvrzen, nebo odvolán inslovenční správce Jaroslav Brož jmenovaný v březnu. Věřitelé dále zvolí věřitelský výbor, který bude hájit jejich zájmy v insolvenčním řízení.

"Doufám, že soud posvětí to, že vyloučí ty největší věřitele (ruské banky Vněšekonombanka, VEB kapital a Mezinárodní investiční banky) z práva hlasování, protože oni uplatnili skoro 70 procent pohledávek. Ti by stejně v řízení válcovali všechno. Průběh konkurzu by tak byl regulérnější," řekl právník odborového svazu KOVO Vladimír Štich. Podle něj v úterý poslal správce soudu dopis, kde zdůvodnil veškeré vazby hlavních věřitelů včetně propojení právnických kanceláří. "To byla bomba a odvaha, že to tam dal. Já tomu říkám loupež století za bílého dne," uvedl Štich.

Podle předsedkyně podnikových odborů Ivanky Smolkové by po vyloučení tří věřitelů hlasovali jen menší věřitelé, kteří se vinou těch velkých dostali do problémů. "Průšvihem je, že zaměstnanci jsou v tom jako rukojmí a nemají už teď nárok na nic," uved Štich. Podle Smolkové zůstává zatím ve firmě 580 lidí, okamžité zrušení pracovního poměru využilo zatím několik lidí. Zaměstnanci zatím své pohledávky, tedy mzdy, neuplatnili.

Insolvenční správce zveřejnil 11. června v insolvenčním rejstříku zprávu o hospodářské situaci dlužníka, v němž uvádí, že se problémy podniku po reorganizaci v letech 2012 až 2014 ještě prohloubily. Kumulovaná ztráta za roky 2014 až 2018 přesáhla 4,5 miliardy Kč, jen za loňský rok 2,3 miliardy Kč. Míra zadlužení vzrostla z 200 procent na více než 1400 procent - cizí zdroje tak představují čtrnáctinásobek aktiv firmy.

Při minulé reorganizaci Pilsen Steel, která skončila v roce 2014, přesahovaly dluhy hutí pět miliard. "Věřitelé se tehdy domohly pouze necelého jednoho procenta svých pohledávek," dodal Štich.