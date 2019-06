Nebudeme hyperliberálové. České firmy by měly používat českou ocel, apeluje Havlíček

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) chce apelovat na české firmy ze stavebního nebo automobilového průmyslu, aby používaly českou ocel. Na dnešním setkání Ocelářské unie to řekl vicepremiér a šéf resortu Karel Havlíček (za ANO). Může to podle něj sice působit netržním dojmem, netržní je však už to, že se do ČR dováží ocel za dumpingové ceny. V této souvislosti zmínil Čínu.