Český export se řítí do krize? Nejrizikovější jsou kurzy a cena dopravy

Kurzové riziko považují exportéři za nejzávažnější problém a o téměř deset procent vzrostly jejich obavy i z nárůstu cen dopravy. Až 97 procent vývozců exportuje zejména do zemí Evropské unie. Zhruba třetina vyváží do Společenství nezávislých států a dalších asijských zemí či na Blízký východ. Z hlediska objemu nejvíce Česko exportuje do Německa a na Slovensko. Stejně jako z loňského průzkumu i letos by exportéři ocenili pomoc právě na ruských trzích a v Německu.

Podle březnového odhadu Asociace exportérů by mohl letošní vývoz zboží z ČR do zahraničí klesnout o desetinu na úroveň čtyř bilionů korun z loňských rekordních 4,38 bilionu korun, a to kvůli slábnoucímu růstu německé ekonomiky a nejistotě v automobilovém průmyslu.

Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) připomněl, že je ČR vysoce otevřenou ekonomikou, která je na exportu závislá. "Na jednu stranu je skvělé, že jsme vázáni na Německo, kam jde třetina našeho exportu a je nesmírně dobré, že jedna z nejsilnějších světových ekonomik, je i jedním z tahounů ČR. Na druhou stranu i ta silná vazba může být do budoucna určité ohrožení," řekl. Nebezpečí ale považuje za malé, protože Německo podle něj přežilo různé systémy a zachovalo si vždy výkonnost.

Za chybu Havlíček nicméně považuje malý vývoz do Číny pohybující se mezi 50 až 60 miliardami ročně. Dodal, že jde pouze o dvojnásobek toho, co ČR vyváží do Izraele. "Musíme zásadním způsobem navýšit export do Číny, ale ruku na srdce - stále se nám to nedaří," řekl Havlíček.

Firmy dále v průzkumu uvedly, že nejpřínosnější službou CzechTradu je zajištění jejich účasti na výstavách a veletrzích v zahraničí pod "hlavičkou agentury". Oceňují také podporu z evropských fondů z projektů NOVUMM a NOVUMM KET, které usnadňují právě prostřednictvím různých veletrhů i marketingovou podporou malým a středním podnikům se na zahraniční trhy dostat. Více než polovina v průzkumu pozitivně ohodnotila rovněž individuální pomoc firmám s exportem v zahraničních kancelářích.

Havlíček také uvedl, že jeho úřad ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a Technologickou agenturou ČR připravuje webovou aplikaci nazvanou E-START - Systém prevence kurzového rizika. Podniky budou moci díky němu využít on-line několik typů metod pro výpočet kurzového rizika, například největší ztrátu nebo modely value at risk.

Průzkum oslovil čtyři stovky malých a středních podniků, uskutečnil se popáté. Přibližně polovina z nich vyváží do šesti a více států a nejčastěji plánují expandovat do Německa a Polska.