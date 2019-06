Temelín odpojí druhý blok, čekají ho velké změny a opravy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Energetici dnes večer zahájí plánovanou odstávku druhého bloku jaderné elektrárny Temelín. Odstávka by měla trvat dva měsíce. Energetici při ní vymění část paliva, zkontrolují bezpečnostní systémy, plánují 59 investičních akcí. I s dodavateli se do odstávky zapojí asi 1000 lidí. ČTK to dnes řekl temelínský mluvčí Marek Sviták. Letos je to v Temelíně druhá plánovaná odstávka, na jaře energetici na dva měsíce odstavili první blok.