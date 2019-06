CITIC Group dokončila převzetí podílů ve firmách od CEFC China

"Tímto krokem byl dokončen proces akvizice majetku čínské společnosti CEFC China a spřízněných právnických osob v České republice do vlastnictví společnosti CITIC Group," uvedla firma. Dodala, že po dříve převedených aktivech v pondělí získala 49 procent společnosti Empresa Media, 30 procent společnosti Médea Group a 77,78 procenta ve společnosti LAPASAN vlastnící skupinu Pivovary Lobkowicz.

Společnost Rainbow Wisdom již dříve uzavřela akcionářskou dohodu s dalšími akcionáři Smartwings, ve které se shodli na právech Citic Group po vstupu do firmy, včetně práva zapojit se do řízení Smartwings. Firma, do které patří i ČSA, je majoritně vlastněná skupinou Unimex Group Jiřího Šimáně a Jaromíra Šmejkala. Mezi další akcionáře například Canaria Travel.

"Chceme být zodpovědným akcionářem. Jsme plně připraveni vykonávat akcionářská práva, plnit akcionářské povinnosti, zapojit se do řízení a podílet se spolu s našimi partnery na rozvoji spoluvlastněných společností v plném rozsahu," uvedla ředitelka společnosti Rainbow Wisdom Sia Žen.

Skupina CEFC China, která loni kvůli vysokému zadlužení upadla do problémů, v Česku spravovala aktiva přes 1,5 miliardy eur (39 miliard Kč). Po překotném vývoji na jaře 2018 výkon akcionářských práv nad CEFC Europe převzala CITIC Group, která je státní firmou. Celou transakci se podařilo dokončit letos v dubnu a CITIC se tak stal akcionářem firmy.

CITIC Group byla založena v roce 1979 jako první čínská investiční firma s cílem přilákat zahraniční kapitál a zavádět nejnovější mezinárodní postupy do fungování a řízení podniků. Je hlavním sponzorem čínské fotbalové Superligy a své aktivity rozvíjí ve více než stovce zemí.