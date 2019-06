Havlíček chce "secvaknout" vládní agentury. Nebude to jednoduché

"Nejdřív to chceme s ohledem na lokalizaci dát pod jednu střechu. To je to nejdůležitější, protože v tu chvíli šetříme náklady. Můžeme ušetřit nejen za nájemné, které dnes buď musíme platit, nebo naopak bychom mohli mít v rámci všech budov v centru Prahy. Současně pochopitelně tímto sledujeme, že secvakneme fixní náklady a ušetříme na lidech, protože budeme mít jednotné zasedačky, jedno účetnictví, jeden marketing, jeden inovační útvar, jeden personální útvar a tak dále," řekl.

Sloučením lze podle něj ušetřit 20 až 30 procent fixních nákladů. "Nemluvě o tom, že se jedná přibližně o 300 lidí, pokud nebereme Czech centra, a na těch 300 lidech se dá ušetřit řádově 50 až 60 pracovních míst," doplnil. Neubudou podle něj lidi v terénu, kteří "slouží" firmám a fyzickým osobám bezprostředně. "Ubude těch, kteří jsou v tom zázemí, protože je zbytečné, abychom tady měli tři nebo dokonce čtyři účetní útvary, čtyři personální útvary atd. To vše by bylo v rámci ať už sdílených služeb, nebo v rámci jednoho útvaru," řekl Havlíček.

Nyní sídlí CzechTourism na Vinohradech, CzechTrade nedaleko Karlova náměstí a CzechInvest ve Štěpánské ulici. Náměstkyně ministra průmyslu Silvana Jirotková, jež je pověřena řízením CzechInvestu, dříve ČTK řekla, že chce nové sídlo hledat v širším centru Prahy, nebo i na jeho periferii.

Právní řešení sloučení agentur podle Havlíčka není jednoduché. Stihnout by jej chtěl na začátku příštího roku. Snahou je sloučení zvládnout bez změny kompetenčního zákona. "Pokud to bude nezbytně nutné, tak i na to jsme připraveni, ale snažíme se to udělat tou variantou jednodušší," poznamenal ministr.

Cílem je jednotlivé značky zachovat, neboť jsou podle Havlíčka zajeté a známé i v zahraničí. "V každém případě ty produkty exportního, investičního charakteru, charakteru pro podporu turismu a cestovního ruchu, případně kultury, stále budou pod jednotlivými agenturami. Jenom je chceme možná trochu více provázat a případným zákazníkům je nabídnout v uceleném balíčku," konstatoval.