Nový jaderný blok? Tendr se vypíše po uzavření smlouvy s ČEZ, oznámil Havlíček

"Tendr se bude vypisovat v momentě, kdy bude jasná smlouva mezi státem, respektive vládou a společností ČEZ. To bychom chtěli zvládnout do konce tohoto roku. V příštím roce se začne připravovat vlastní tendr. Potom bude trvat řádově dva tři roky, než tendr bude uzavřen. Je vysoce pravděpodobné, že rozhodování o 'vítězi' tendru bude už na další vládě, nicméně uvidíme, co se ještě dá zvládnout v této vládě," řekl Havlíček. Doplnil, že jeho úkolem je připravit "jízdní řád", finanční, investiční a dodavatelský model.

Stavbu i financování má zajistit dceřiná firma ČEZ a chystané smlouvy by měly obsahovat podmínky zajištění projektu ze strany státu.

O stavbu jaderného bloku v Česku se podle dřívějších informací zajímá šest společností. Jde o ruskou státní společnost Rosatom, francouzskou EDF, jihokorejskou KHNP, čínskou China General Nuclear Power, společný projekt Arevy a Mitsubishi Atmea a severoamerický Westinghouse. Proti stavbě nového jaderného zdroje v ČR se staví ekologové.

Dukovany s instalovaným výkonem 2040 megawattů (MW) pokrývají pětinu spotřeby elektřiny v Česku. Čtyři stávající bloky jaderné elektrárny byly zprovozněny v letech 1985 až 1987. Firma ČEZ zatím měla strategii provozování těchto bloků přibližně do roku 2035. Letos uvedla, že prověřuje možnosti jejich chodu asi do roku 2045. Plány na možnou stavbu nového jaderného zdroje v Česku několik let brzdí nejasnosti o způsobu jeho financování.