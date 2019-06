Přímý prodej v Česku zažívá boom. Které zboží jde nejvíc na dračku?

ČR z hlediska obratu v přímém prodeji loni byla druhým nejrychleji rostoucím státem ze střední Evropy, více rostlo pouze Maďarsko. Prodejců loni přibylo skoro 35.000, přímým prodejem se tak zabývalo více než 337.000 lidí. Jak již dříve uvedla asociace, většinou jde o ženy. Předloni se meziročně zvýšil počet prodejců o 14.000 osob.

"Český trh přímého prodeje se prudce rozvijí a má vysokou dynamiku, jak ve smyslu rychle rostoucího obratu, tak i počtu samotných prodejců. Přímý prodej přináší lidem svobodu a nezávislost. Pro mnohé z nich je taky důležitý blízký vztah k reprezentované značce," uvedla předsedkyně asociace Lucie Záleská.

Kromě výše uvedených značek v ČR působí také například Herbalife, Just CS, Nu Skin Enterprises nebo Zaren. Asociace loni uvedla, že v ČR pracuje osm procent lidí v oboru méně než rok, 16 procent mezi jedním a třemi lety, více než deset let spolupracuje s firmami 42 procent prodejců. V Evropě je poměr dlouhodobých pracovníků nižší, déle než deset let se prodejem zabývá 23 procent prodejců.

Nejčastěji je podle loňských údajů asociace prodejcům mezi 25 a 54 lety, z toho necelá polovina má středoškolské vzdělání. Průměrný věk prodejce je 45 let, v Evropě je průměrný prodejce o dva roky mladší.

V Evropě měl loni přímý prodej tržby za necelých 40 miliard dolarů, ve státech EU za více než 35 miliard dolarů. Největšími trhy jsou Čína a Spojené státy, kde byly loni tržby 35,7 a 35,4 miliardy dolarů.