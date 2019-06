Češi se dočkají nového TV kanálu: Prima získala licenci na CNN Prima News

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Televizní skupina Prima získala licenci pro chystaný zpravodajský kanál CNN Prima News. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání jí celoplošnou licenci udělila na 12 let. Vyplývá to z tiskové zprávy rady. Kanál získal licence pro pozemní vysílání i pro šíření prostřednictvím satelitu. Program má vysílat zpravodajství, publicistiku, magazíny a diskusní pořady, a to nejméně 16 hodin denně.