Pozor na salmonelu: Do ČR se zase dostaly tuny závadného masa, riziko číhá i jinde

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Za poslední zhruba měsíc veterináři zjistili 14 případů, kdy bylo do ČR dovezeno drůbeží maso z Polska se salmonelou. Celkem šlo o 21 tun masa. Dnes to na dotaz ČTK sdělil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Většinou to byly chlazené produkty, když testy bakterie zjistily, byly už snědené. Ve dvou případech pak odborníci zjistili salmonelu v mase z Česka.