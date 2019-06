CzechInvest dočasně povede Reichl, natáčel videa ve stylu Kancelář Blaník

Vládní agenturu pro podporu podnikání a investic CzechInvest dočasně od pondělí 1. července povede Patrik Reichl, dosavadní ředitel jihomoravské regionální kanceláře. ČTK to potvrdila náměstkyně ministra průmyslu a dočasná ředitelka CzechInvestu Silvana Jirotková. Ve vedení agentury bude Reichl do té doby, než bude vybrán nový generální ředitel, který má řídit už sloučené agentury CzechTrade a CzechInvest. Konkurz by měl být vypsán v závěru letošního roku.