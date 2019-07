Madeta má starosti. Jak se vypořádá s obřím výpadkem dodávek mléka?

Aktualizováno 10:29 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Největší česká mlékárna Madeta přišla ode dneška o dodávky 200.000 litrů mléka denně z Mlékařského a hospodářského družstva JIH. Družstvo bude víc dodávat do Německa. Madeta si zatím zajistila jinde 75.000 litrů mléka denně, od firmy Interlacto a dalších farmářů ze střední a jižní Moravy. Bude vyrábět méně trvanlivého mléka, ceny nezdraží, propouštět nebude. Stoupnou jí náklady na svoz, denně o 50.000 Kč, měsíčně nově na 1,5 milionu Kč. Do srpna chce všechno chybějící mléko zajistit jinde. ČTK to dnes řekl generální ředitel Madety Milan Teplý.