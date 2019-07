Česko a Rusko se dostaly do konfliktu. Navzájem si omezují letecké spoje

Omezení letů ruské společnosti bylo podle ministerstva přijato poté, co Rusko omezilo přelety Českých aerolinií (ČSA) přes sibiřskou část ruského území. Česká republika se ale později rozhodla povolit letecké spoje všech ruských aerolinek dočasně do 7. července, poté co Rusko se stejným termínem umožnilo lety ČSA. O provozu od příštího týdne budou obě země dál jednat.

Ministerstvo upřesnilo, že reciproční omezení se týká leteckých dopravců Aeroflot, Rossiya Airlines, Pobeda, Ural Airlines a Siberian Airlines.

Ruské ministerstvo dopravy předtím v krátkém prohlášení uvedlo, že "tyto akce českých leteckých úřadů (omezení počtu letů ruských společností do ČR) porušují dohodu o leteckém spojení mezi našimi zeměmi". Dodalo přitom, že pokračuje jednání leteckých úřadů obou zemí a že očekává vyřešení problému v "co nejkratší době".

Podle Prahy dohodu porušila nejprve ruská strana. Protože se letecké úřady obou zemí nedohodly, "ministerstvo dopravy Ruské federace jednostranně omezilo právo přeletů sibiřské části území Ruské federace pro České aerolinie, a.s. na jejich lince mezi Prahou a Soulem, které český dopravce dlouhodobě využíval", uvádí prohlášení českého ministerstva dopravy. "Česká strana uvedený krok považuje za porušení stávajících ujednání, a tak následně omezila práva ruských leteckých dopravců v souladu s Dohodou o letecké dopravě z roku 1966," sdělilo ČTK české ministerstvo.

Letiště Praha mělo podle informací mluvčího Romana Pacvoně zrušené čtyři dnešní zpáteční lety Aeroflotu mezi Prahou a Moskvou. "Situace se může změnit během dne. Žádáme cestující, aby sledovali informace o letu," řekl ČTK Pacvoň. Dodal, že linka společnosti Ural Airlines do Jekatěrinburgu by měla dnes odpoledne odletět, řekl.

TASS poznamenal, že trasy přes Sibiř jsou nejkratší a nejvýhodnější pro mnohé zahraniční letecké společnosti při přeletech z Evropy do Asie. Pro tyto lety je nutný souhlas Ruska a jsou spojené s kompenzačními poplatky.

Mluvčí Aeroflotu podle Interfaxu dříve sdělil, že byla anulována povolení k dnešním letům SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 a SU2018/2019. Povolení zůstalo pro lety SU2012/2013 a SU2024/2025, které převezmou část cestujících zrušených letů. Další pasažéry mají přepravit jiní letečtí dopravci.

Podobnou zprávu ráno oznámily i Ural Airlines (Uralskije avialinii) s tím, že pozastavují lety do Prahy z Jekatěrinburgu a Žukovského. Dopoledne ale generální ředitel Sergej Skuratov agentuře TASS řekl, že společnost lety z Jekatěrinburgu do Prahy obnovuje. "Lety do Česka nám povolili. Linky startují. Létáme pouze do Prahy," dodal.