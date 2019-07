Ministerstvo financí je vedle? Skokové zdražení cigaret nebude mít kýžený efekt

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Návrh ministerstva financí schválený v květnu vládou na zvýšení spotřební daně na tabák nepřinese do státního rozpočtu v následujících letech tolik peněz, kolik si stát představuje. Dnes to na tiskové konferenci uvedli autoři studie Centra behaviorálních experimentů (CEBEX), které spolupracuje s Vysokou školou CEVRO Institut. Pro rozpočet by podle nich bylo lepší zvyšovat daňovou zátěž postupně, nikoliv skokově. Podobně v minulosti argumentovaly tabákové společnosti. Příspěvek 80.000 korun dala autorům studie firma British American Tobacco.