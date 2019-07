Pozor na letišti, můžou vám zabavit i svačinku. Co se nesmí dovážet do EU?

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Loni celníci do ČR nevpustili skoro 1081 kilogramů tzv. svačinek ze zemí mimo EU. Podobně jich zadrželi i předloni, pochází například z Kazachstánu nebo Ruska. ČTK to dnes sdělil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček, který připomněl, že do EU není možné dovážet pro osobní spotřebu maso, masné výrobky, salámy, šunky, klobásy, ale také mléko či mléčné výrobky jako máslo, sýry nebo jogurty.