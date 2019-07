Tisíce cizinců tajně pracují v Česku? Úřady bijí na poplach

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

V Česku loni přibylo zjištěných případů nelegálního zaměstnávání. Inspektoři práce v minulém roce odhalili 4600 lidí, kteří pracovali na černo. Meziročně jich bylo o 1665 víc. Zvedl se výrazně hlavně počet nelegálně zaměstnaných cizinců ze zemí mimo EU, a to především z Ukrajiny. Inspekce uložila pokuty za 151,35 milionu korun. Vyplývá to ze zprávy o potírání nelegálního zaměstnávání cizinců za rok 2018, s níž by se v pondělí měla seznámit vláda.