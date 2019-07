Dotace pro Agrofert? MPO je nemůže zastavit, riskovalo by soud, tvrdí Havlíček

Server iRozhlas.cz dnes uvedl, že MPO nepřistoupilo k plošnému pozastavení proplácení investičních dotací firmám z Agrofertu, ačkoliv na ně Brusel peníze od loňského prosince neposílá.

Od prosince ministerstvo průmyslu minimálně jeden projekt holdingu z českého rozpočtu proplatil, o dalším se aktuálně rozhoduje. K preventivní stopce přistoupil třeba Státní zemědělský intervenční fond v případě zemědělských investičních dotací poté, co do ČR dorazily předběžné závěry auditů k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Podle prvního z nich Babiš ve střetu zájmů je. Zástupci Evropské komise přitom doporučovali českému ministerstvu financí, aby neposílalo k proplacení žádosti holdingu Agrofert loni v prosinci.

Havlíček dnes uvedl, že není možné nevyhodnocovat žádosti, které dorazí. "Ale v těch posledních několika týdnech nedošlo k žádnému proplacení (firmám Agrofertu). My jsme v situaci, že pokud ten dotyčný splní předpoklady, ať je to kdokoliv, nemůžeme reagovat jinak, než že se to proplácí," řekl.

Pozastavením proplácení dotací by podle něj Česko riskovalo, že se dotčený subjekt bude soudit. "Musíme respektovat nějaká pravidla daná českými zákony. Pokud se prokáže to, že došlo k jakémukoliv pochybení, tak se neproplatí nic. Pokud se v čase ukáže, že se proplácet nemělo, tak se to pochopitelně chce po tom subjektu nazpátek. To se stává běžně, zatím nebyly problémy v tom zpětném proplacení," konstatoval.

Systém čerpání evropských dotací je založen na principu předfinancování ze státního rozpočtu. Evropská komise peníze proplácí až po splnění určitých podmínek. Projekty holdingu, jež nyní ministerstvo k proplacení do Bruselu neposlalo, tedy byly uhrazeny ze státního rozpočtu.