Akcie ČEZ a nový jaderný blok? Analytici se neshodnou na dopadu

Schválený materiál počítá s tím, že investice by měla být placena skupinou ČEZ - a to jak externím financováním, tak vlastními zdroji. Za určitých podmínek bude však ČEZ moci dceřinou společnost, která bude mít stavbu na starosti, předat státu. Jako podpora státu budou podle dokumentu také uzavřeny smlouvy mezi státem a ČEZ, které umožní zajistit získání úvěru pro stavbu zdroje za výhodných podmínek obdobných, jako by si půjčoval stát. Podle dřívějších informací má nový jaderný blok v Česku stát stovky miliard korun.

"Pro akcie ČEZ je tento plán spíše negativní. Pozitivní aspekt představuje možnost předání dceřiné firmy státu. Toto právo se může ukázat jako velmi prospěšné v případě, že by náklady na projekt významně vzrostly nebo ceny silové elektřiny setrvaleji poklesly a celý projekt by se tak stal nerentabilním. Na druhou stranu fakt, že celou dostavbu ponese na svých bedrech skupina ČEZ znamená, že z pohledu kapitálových výdajů bude tento projekt absolutní prioritou. To se může projevit například i méně štědrou dividendovou politikou v budoucnosti," uvedl dnes manažer společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler.

Významný dopad na cenu akcií ČEZ nebude mít dnes schválený plán podle analytika Komerční banky Miroslava Frayera. "Větší investice, které budou spojené s výstavbou, můžeme očekávat až v horizontu několika let. Například v přípravné fázi, která by měla být zakončena výběrem dodavatele na základě vyhlášeného tendru, by se mělo jednat o investice v řádu nižších jednotek miliard korun, což je z pohledu ceny akcií nevýznamné," řekl ČTK.

"Strašák jménem nový jaderný blok cenu ČEZ na burze dusí," míní naopak analytik J&T Banky Bohumil Trampota. Podle něj bude důležité, jaké smlouvy budou mezi státem a ČEZ podepsány. "Detaily smluv nejsou, ale pokud by měl stavět ČEZ sám bez jakýchkoliv státních záruk, tak to není pozitivní zpráva," uvedl. "Můj názor je ten, že i kdyby se vypsal tendr, vybral vítěz, tak k samotné realizaci, tj. fyzické stavbě nového jaderného bloku, stejně nedojde," dodal.

Akcie ČEZ na pražské burze dnes končily na 521 korunách, od rána oslabily o procento. Během roku 2015 byly i nad 650 korunami, v roce 2016 se naopak propadly pod 400 korun.