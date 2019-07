Ekonomika ČR poroste o 2,6 procenta. S produktivitou práce už je to horší

EK ve své letní prognóze upozornila, že loni ekonomika znovu silně rostla. Pomohly jí hlavně vysoké investice a solidní spotřeba domácností. Zahraniční obchod však měl negativní dopad na hrubý domácí produkt (HDP), protože vysoká domácí poptávka způsobila, že růst dovozu byl vyšší než vývozu.

Hlavním tahounem ekonomického růstu zřejmě zůstane domácí spotřeba. Ta by měla nadále těžit z rychlého růstu mezd a penzí a z vysoké důvěry spotřebitelů. Růst investic se má po loňském prudkém zvýšení normalizovat. Kvůli akutnímu nedostatku pracovní síly by však mohly být prioritou pro firmy investice do automatizace.

Zahraniční obchod zřejmě bude mít letos opět negativní dopad na HDP, v příštím roce by však mohl být již vliv obchodu neutrální. Tempo růstu vývozu i dovozu o něco zpomalí kvůli zhoršení výhledu globálního obchodu.

Hlavními riziky poklesu jsou nadále nedostatek pracovních sil a závislost na vnějším sektoru, tedy spolupráci s jinými zeměmi. Rekordně vysoký počet volných pracovních míst ve všech sektorech způsobil v posledních letech výrazné zvýšení reálních nákladů na práci, zatímco růst produktivity práce je spíše mírný. To ohrožuje konkurenceschopnost českého vývozu v dlouhodobém horizontu, upozornila EK.

V letošním roce oživuje harmonizovaná inflace, hlavně kvůli vyššímu růstu cen energií, služeb a potravin. Letos by inflace měla stoupnout až na 2,4 procenta, tedy mírně nad dvouprocentní cíl centrální banky. Příští rok růst spotřebitelských cen zpomalí na 2,1 procenta.