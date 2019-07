Škodě Auto v pololetí klesl odbyt, zvrat mají přinést modely Scala a Kamiq

"Opět jsme si výrazně polepšili v Evropě a Rusku. Výzvou však i nadále zůstává situace na klesajícím trhu v Číně. Navzdory nejistotám panujícím na světových trzích budeme v druhé polovině roku pokračovat v našem růstovém kurzu podle plánu. Nové kompaktní modely Scala a Kamiq mají u našich zákazníků již nyní vynikající ohlas," uvedl člen představenstva pro prodej a marketing Alain Favey.

In June, #SKODA AUTO recorded 112,500 deliveries, with significant increases especially in Europe.

The new #SkodaScala was successfully launched onto the markets.

3,200 vehicles were delivered in June alone, with a total of 7,400 since the car's launch.