Euro v Česku? Politici jsou na nože, ekonomové varují

Česká republika se zavázala k zavedení eura podpisem přístupové smlouvy k Evropské unii. Čas přijetí eura nebyl stanoven, Česko by však podle smlouvy o to mělo usilovat. O termínu zavedení eura musí rozhodnout vláda, doposud to ale neudělala.

Myšlenka zavedení eura zároveň v české společnosti není příliš populární. Podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění si v dubnu roku 2018 přijetí eura přálo jenom dvacet procent obyvatelstva. 73 procent se vyjádřilo proti.

Podle vedoucího katedry měnové teorie a politiky na Vysoké škole ekonomické v Praze Karla Brůny je česká ekonomika konkurenceschopná a byla by schopna obstát mezi dalšími členy eurozóny. Nemyslí si ale, že by bylo vhodné přijmout euro, protože eurozóna ukázala, že se neumí vždy vypořádat s vysokými dluhovými závazky řady ekonomik, a to jak málo vlivného Řecka, tak i důležitého Španělska a Itálie.

Celá situace je v této chvíli podle něj udržitelná pouze díky aktivním operacím Evropské centrální banky. "Významná část pohledávek původních věřitelů se přesunula na bedra speciálně vytvořených fondů, což vedlo ke snížení nákladů financování dluhu, k prodloužení jeho splatnosti a přenosu rizika na veřejné rozpočty silnějších zemí eurozóny v budoucnosti," vysvětlil Brůna pro EuroZprávy.cz.

Země eurozóny podle ekonoma doposud nenašly způsob, jak vyřešit bankrot některé z členských zemí bez využití veřejných rozpočtů. Budoucí členství České republiky v eurozóně by si tak za současné situace podle něj žádalo povinnost Česka ekonomicky garantovat ztráty, které vyplynou z neschopností vlád nebo bank členů eurozóny splácet své závazky v budoucnosti, a to do výše minimálně mnoha desítek miliard korun.

Častým argumentem pro přijetí eura je zmenšení kurzového rizika, se kterým se potkávají importní a exportní firmy. Tuto výhodu eura ale podle ekonoma lze využívat i za současné situace. "Za současného stavu nic nebrání českým firmám používat euro pro sjednávání zakázek, pro úhrady závazků a inkasa pohledávek, pro financování svých aktivit a investování volných prostředků, a tím efektivně omezit velikost kurzového rizika," objasnil pro EuroZprávy.cz Brůna.

Podle něj euro samo o sobě nepřinese žádné zemi vyšší mzdy a bohatství, pokud se v této zemi nezvýší produktivita práce, nezvětší se investice do fyzického a lidského kapitálu i zisky z produkovaných zboží a služeb. "Historie ukazuje, že bez těchto kroků euro je vždy spojeno s vysokým zadlužením a následným ekonomickým úpadkem," dodal Brůna.

Častým argumentem je, že vlastní měna dává státu více nezávislosti v otázkách měnové politiky. Nezávislost centrální banky s vlastní měnou v situaci pohyblivého kurzu je ale podle Brůny spíše ekonomickou iluzí než realitou. "Největší přínos vidím v tom, že země s vlastní měnou nemůže být přinucena většinou ostatních zemí k převzetí nákladů krachujících veřejných rozpočtů zahraničních ekonomik," uvedl pro EuroZprávy.cz Brůna.

Ačkoliv se přijetí eura na politické rovině v současné době příliš neřeší, některé strany za něj dlouhodobě bojují. Podle mluvčí KDU-ČSL Denisy Morgensteinové jsou například právě lidovci obecně pro přijetí eura. "Česká republika ale na to musí být připravená," řekla pro EuroZprávy.cz.

Opačný názor zaujímá hnutí SPD. "Jsem proti přijetí eura v Česku, protože to není pro naši republiku výhodné", řekl serveru EuroZprávy.cz předseda hnutí Tomio Okamura. Podle komunisty Jiřího Dolejše je eurozóna oblast, která vykazuje nízký hospodářský růst a zároveň je to výrazně homogenní prostor, což má negativní dopad na jeho stabilitu.

"Ve volebním programu komunistické strany z roku 2017 otázka eura nebyla. Eurozóna si prostě musí vyřešit své problémy, jejichž důsledky nechce Česko logicky nést. Neblokujme, ale ani neurychlujme otázku eura, rozhodněme až v aktuálním čase," řekl Dolejš serveru EuroZprávy.cz.

Jednou z posledních zemí, která k euru přistoupila, je Slovensko. Dnes jej podle zjištění našeho serveru tamní občané vnímají veskrze pozitivně. "Výhodou eura je, že při cestování do západní Evropy člověk nemusí měnit koruny, nevýhodou je, že se ekonomika naváží na euro. Může tedy nastat situace, že když se něco pokazí ve Francouzku, tak se to pokazí i v Čechách," uvedl pro EuroZprávy.cz slovenský občan Andrian Tomasy.