Platba na účtu za pár minut? Česko čeká bankovní revoluce

Češi už nemusí tolik spěchat s převedením peněz do jiné banky nebo posláním standardní platby. Platba přijde příjemci ve stejný den, kdy ji odesílatel pošle. To ale zatím neplatí u všech bank a uživatel navíc musí zadat platbu do určitého času.

"Klienti Air Bank mohou zadat platbu do jiné tuzemské banky v pracovní den až do čtrnácti hodin a my tuto platbu odešleme tak, aby ji banka příjemce mohla na účet připsat ještě ten samý den," sdělila serveru Aktuálně mluvčí Air Bank Jana Karasová. Ve většině jiných bank je potřeba zadat platbu dopoledne.

Tento projekt podle serveru na konci roku 2017 umožnily Česká bankovní asociace spolu s Českou národní bankou a komerčními bankami. Dohodly se ale na tom, že se okamžité platby nebudou používat pro úhrady inkas nebo trvalých příkazů a také pro částky větší než čtyři sta tisíc korun.

Zrychlení plateb platí jenom pro mobilní a internetové bankovnictví. Limity pro příkazy zadané po telefonu nebo na přepážce se podle serveru nezměnily. Uživatelé bank přitom pořád mohou využívat expresních a prioritních plateb. Mají pozdější uzávěrky ale na rozdíl od standardních plateb nejsou zdarma a obvykle stojí zhruba sto korun.

Zrychlení standardních plateb podle serveru umožnilo snížení ceny za mezibankovní platební styk, a to díky zrušení veškerých přirážek, které banky musely platit navíc k základní ceně zpracování platby. Ta i nadále tvoří devět haléřů.

Například do začátku fungování nových pravidel banky musely po 14:30 zaplatit za každou položku až čtyři koruny. “Se změnou podmínek nám bylo umožněno posunutí limitu na zadání standardní platby do jiné banky v internetovém bankovnictví až na dvě hodiny odpoledne," řekl serveru mluvčí ČSOB Patrik Madle.

Server uvedl, že podle mluvčího Komerční banky Pavla Zúbka ke zrychlení standardních plateb došlo díky inovacím interního IT systému, které už nyní umožňují posílat běžné tuzemské platby do jiných bank v častějších intervalech. Podle něj se dá očekávat přechod na okamžité platby.

Podle Hospodářských novin se předpokládá, že ve druhé polovině roku budou zavedeny okamžité platby do pěti dalších bank. Například v Komerční bance budou fungovat v pilotním režimu už od srpna. "Všichni naši klienti budou moci už v srpnu přijímat okamžité platby. Koncem září je budou moci i posílat," řekl serveru mluvčí banky.

Podle mluvčí Raiffeisen Bank Petry Kopecké budou okamžité platby spuštěny v bance od října, v ČSOB a v Poštovní spořitelně budou klienti moci okamžitých plateb využit na konci roku. Také se jejich zavedení v letošním roce dá očekávat v Moneta Money Bank a Equa bank.

Banky ale pořád mají právo na odeslání platby až do příštího pracovního dne. Rychlejší platby bez příplatků doposud nenabízejí Trinity Bank a UniCredit Bank.