Další úder Babišovi. Čepro prověří postavení Agrofertu v tendrech

Uvedl to dnes server iRozhlas.cz na základě vyjádření generálního ředitele Čepra Jana Duspěvy. Firmy Agrofertu získaly jen od roku 2017 od Čepra zakázky za miliardy korun. Jan Pavlů z divize komunikace Agrofertu serveru řekl, že holding v tendrech uspěl jen díky výhodnosti nabídek svých firem. Podle návrhu auditní zprávy má Babiš stále vliv na Agrofert, který dříve vlastnil, a je proto ve střetu zájmů při čerpání evropských dotací. Česko by kvůli tomu mohlo vracet EU 450 milionů korun.

Firmy Agrofertu dodávají Čepru biopaliva. Podle zákona o střetu zájmů však o veřejné zakázky nesmí soutěžit firma ovládaná z více než čtvrtiny veřejným funkcionářem. Babiš kvůli zákonu o střetu zájmů vložil v únoru 2017 akcie Agrofertu do svěřenských fondů, ale podle návrhu auditní zprávy má stále na holding vliv i zájem na jeho hospodářském úspěchu. "Na základě veřejně dostupných informací jsme došli k závěru, že bude dobré ověřit právní pozici dodavatele," řekl rozhlasu šéf Čepra.

Čepro podle Duspěvy prověřovalo střet zájmů i před evropským auditem. "Máme z té doby prohlášení od dodavatele, že není ve střetu zájmů. Také stanoviska státních autorit, především ministerstva spravedlnosti, říkají, že je z pohledu zákona vše v pořádku. Chceme tedy vědět, jestli to stále platí," dodal. Čepro zadalo analýzu postavení Agrofertu externí právní kanceláři koncem června a výsledek podle Duspěvy očekává zhruba v polovině srpna.

"Smluvní vztahy s našimi zákazníky nekomentujeme. Pokud společnosti koncernu Agrofert získaly zakázky státních firem, tak výhradně proto, že podaly nejvýhodnější nabídku," řekl serveru Pavlů z divize komunikace Agrofertu.

Firma Preol z holdingu Agrofert patří ke klíčovým dodavatelům biopaliv do Čepra. Od začátku roku 2017 do letošního června získal Preol podle Čepra veřejné zakázky za více než pět miliard korun. Zakázky za další desítky milionů pak získala ještě jedna firma z Agrofertu, a to Primagra.

Návrh auditní zprávy Evropské komise dorazil do Česka na konci května v angličtině a minulý týden české úřady dostaly oficiální český překlad návrhu. Tím také začala běžet lhůta pro vypracování odpovědi, která činí 30 dní. Odpověď vypracuje ministerstvo pro místní rozvoj. Zpráva se týká peněz vyplácených z Evropského sociálního fondu (ESF), Evropského regionálního a rozvojového fondu (ERDF) a Kohezního fondu a auditoři komise zkoumali i zemědělské dotace pro Agrofert. Babiš v minulosti opakovaně odmítl, že by Česku hrozilo vracení peněz z dotací pro firmy Agrofertu.