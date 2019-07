Firma Pilsen Tools je na dně. Soud zahájil insolvenční řízení

Jde už o třetí podnik s dřívějším názvem Škoda Nářadí, který vznikl ze Škody Plzeň a má ekonomické problémy. V konkurzu jsou od minulého měsíce plzeňské hutě a kovárny Pilsen Steel (bývalé Škoda Hutě a Škoda Kovárny), jež od konce loňského roku kvůli nedostatku kapitálu na provoz a předlužení nevyrábějí. V akciové společnosti TS Plzeň (bývalá Škoda Těžké strojírenství) vyhlásily v květnu odbory stávkovou pohotovost. Firma je ve ztrátě a nemá dost zakázek. Pilsen Steel je v ruských rukou a má asi 600 zaměstnanců, TS s 200 lidmi vlastní ŽĎAS ovládaný čínskou skupinou CITIC.

"Česká firma Pilsen Tools není v současné době schopná dosáhnout stavu, kdy bude její výroba rentabilní," uvedl v návrhu zaslaném soudu právní zástupce podniku Marian Franc.

Produkce firmy je velmi omezena, aktuálně je provoz zajištěn. Nemá volné prostředky na zaplacení závazků. Audit z loňského léta doporučil silného strategického partnera, kterého se nepodařilo zajistit. Firmě rostly dluhy, jejichž splácení řešila dohodou o odložení splátek s bankou i obchodními partnery. "A současní vlastníci odmítli společnosti poskytnout nezbytné finanční zdroje," uvedla firma ve zprávě pro soud. Aktuálně dluží 33 milionů korun a má pohledávky 17 milionů korun. Nemovitosti má v zástavě ČSOB.

Insolvenční návrh podal jednatel Michal Štilip, který je ve funkci od letošního června po odstoupení dlouhodobě nemocného předchůdce. Požádal soud, aby v co nejkratší době rozhodl o konkurzu.

"Situaci monitorujeme. Jsme v kontaktu s odboráři a jsme schopni jim nabídnout služby. Ale je brzy jak na insolvenci, tak na to, aby lidé okamžitě ukončovali pracovní poměr kvůli tomu, že nedostali mzdy," uvedl ředitel plzeňského úřadu práce Zdeněk Novotný. Květnové výplaty mají. Podivil se nad tím, že všechny tři problémové továrny jsou ze strojírenství, zejména těžkého, a to v době, kdy se začíná mluvit o potížích automobilového průmyslu, které se přenesou z Německa.

"Aktuálně nejsme schopni továrnu bez cizího kapitálu provozovat," řekl ČTK Štilip. Vlastníkem 70procentního podílu je 72letá Švýcarka. Zdědila jej před deseti lety po otci, který firmu koupil před 20 lety z konkurzu. Švýcarka podle vedení ve firmě nikdy nebyla a nechce do ní dávat peníze. Ostatní tři čeští společníci, kteří mají po deseti procentech, odmítli podle Štilipa do firmy dávat peníze do doby vyhledání partnera.

"Přes Patria Finance jsme dělali všechno pro to, aby to někdo koupil. Ale nevyšlo to," uvedl Štilip. Zakázky podle něj nebyly problémem, ale nebylo z čeho firmu financovat. Od začátku roku vytváří podnik ztrátu asi 1,5 milionu korun měsíčně. "Není to žádná tragédie, ale v situaci, kdy už žádné peníze nemáte a nikdo vám nechce dát ani korunu, tak jsme obtížně v červnu zaplatili mzdy za květen," řekl. Zaměstnancům oznámil, že jim nemůže garantovat výplaty za červen.

Pilsen Tools loni utržil 178 milionů Kč. U ČSOB má úvěry 69 milionů korun na provoz a investice. Banka si podle Štilipa před několika dny začala stahovat na splátky veškeré peníze, které firmě přicházejí na účty, čímž se situace velmi zkomplikovala.