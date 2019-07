Ostravská huť po změně vlastníka snižuje produkci. Bude se propouštět? Vláda je ve střehu

Firma dočasný pokles výroby zdůvodňuje růstem cen surovin i emisních povolenek a také dovozem oceli ze zemí mimo Evropskou unii, který považuje za neférový. Šéf huti Ašók Patil Havlíčkovi potvrdil, že důvodem je to, že evropští producenti ztrácí dech vůči asijské konkurenci, která neřeší problematiku spojenou se snižováním oxidu uhličitého či povolenkami. "Situaci řešíme s odbory, kteří potvrzují názor Liberty," napsal ČTK Havlíček.

Pokles produkce neovlivní podle mluvčí huti Barbory Černé Dvořákové zaměstnanost, ale pracovníci budou ve větší míře čerpat dovolené nebo budou přesouváni na jiné činnosti. Snížení firma dosáhne zpomalením tempa výroby, odstavení výrobních zařízení nechystá.

"V každém případě hned v pátek jede do Ostravy za tímto účelem náměstkyně ministra průmyslu Jirotková a následně jede do Liberty do Ostravy i ministr Havlíček. Součástí návštěvy bude i podpis memoranda mezi ministerstvem průmyslu a Liberty o dalším investičním rozvoji společnosti, ministerstvo průmyslu by mělo mít i svého zástupce v dozorčí radě společnosti," uvedl Babiš. "Já do Ostravy pojedu na celodenní jednání 31. 7., do té doby bude vše připraveno," doplnil Havlíček.

Ostravská huť má i s dceřinými společnostmi 6300 zaměstnanců. Vyrábí ocel pro stavebnictví, strojírenství i petrochemický průmysl, je českým lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí.

Skupina Liberty Steel převzala řízení podniku počátkem července, kdy byl dokončen prodej huti původně vlastněné skupinou ArcelorMittal indického miliardáře Lakšmího Mittala. Proces prodeje podniku byl složitý a odbory vůči němu měly výhrady. Odboráři se obávali toho, že prodej může huť trvale poškodit. Při převzetí huti novým vlastníkem ale uvedli, že jejich obavy jsou menší než na začátku prodeje. Kapacita výroby podniku je 3,6 milionu tun oceli, v současnosti vyrábí ročně 2,2 milionu tun.

Také Babiš v minulosti vyjádřil obavy ohledně prodeje. V květnu Hospodářským novinám řekl, že Liberty House není transparentní firma a že stát chce hutě koupit za korunu. Oslovení analytici tehdy Babišův nápad označili za populismus, odbory uvedly, že by převzetí hutí státem pravděpodobně přivítaly. Začátkem června předseda vlády při interpelacích ve Sněmovně mluvil o možném zástupci státu v dozorčí radě a memorandu.

"Situaci na Ostravsku sledujeme na denní bázi, angažujeme pro region zmocněnce ministra, nic nechceme podcenit, řešíme současně i vliv na region. Chystáme širší podporu podnikatelského prostředí, spojenou s rekvalifikacemi, zakládáním nových firem a pracujeme na změně hospodářské struktury celého regionu, podpoře malých a středních podnikatelů ad.," napsal dnes Havlíček.