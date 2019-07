Angažmá ČEZ v těžbě lithia? Politikaření, hrozí obrovské ztráty, obávají se analytici

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Půjčka dvou milionů eur (51,2 milionu korun), kterou poskytne energetická skupina ČEZ australské firmě European Metals Holdings (EMH), je do značné míry politicky motivovaný tah. Uvedli to analytici, které dnes ČTK oslovila. ČEZ, ve kterém 70 procent vlastní stát, díky půjčce bude moci prozkoumat možnosti těžby lithia u Cínovce v Krušných horách. Podle analytiků by těžba lithia měla být odpolitizována a svěřena do rukou ekonomů. Akcie EMH na londýnské burze po oznámení zprávy dnes dopoledne prudce posílily.