Agrofert má zavřený další kohoutek. Dotace utnul Fond životního prostředí

"Prověřování a pozastavení financování se týkají všech projektů s tímto podezřením financovaných z národních zdrojů v mé sekci, kterou řídím, a to bez rozdílu," zdůraznil Steiner. Podle něj jde o běžný postup a v tuto chvíli opatření dolehlo na část jedné konkrétní dotace.

Pozastavení dotací postihlo lihovarnický podnik Ethanol Energy z Kutné Hory. Firma měla problémy se zápachem z výroby a potřebovala peníze na novou technologii, která nepříjemnosti vyřeší. Změny byly hotové na konci loňského roku a vyšly na 21 milionů korun, deset z toho přidal Státní fond životního prostředí. Většinu peněz už firma inkasovala a letos na jaře měla dostat zhruba milion korun, píše list. Závěrečné vyúčtování ale Steiner pozastavil.

"Chceme mít při uzavírání dotace jistotu, že všechno bylo tak, jak má, a zda máme vyplatit zbývající dotaci," uvedl. Dodal, že pokud existuje závažné podezření, má povinnost situaci prověřit. Vyžádal si proto stanovisko právníků fondu, na které čeká.

Podle mluvčího Agrofertu společnost veškerou požadovanou dokumentaci k úspěšně dokončenému projektu předložila a žádné výhrady k ní neobdržela. "Vždy jsme postupovali v souladu s českou legislativou a dotačními podmínkami," uvedl v reakci Hanzelka. Odmítá, že by firma byla ve střetu zájmů, a počítá s tím, že Ethanol Energy dotaci dostane.

Problém s proplácením dotací Agrofertu řeší úřady poté, co do Česka dorazily předběžné závěry auditů Evropské komise k možnému Babišově střetu zájmů. Babiš v minulosti Agrofert vlastnil, v souvislosti se zákonem o střetu zájmů pak vložil skupinu do svěřenských fondů. Podle auditu ale premiér ve střetu zájmů v souvislosti s holdingem Agrofert je.

Přístupy úřadů k problému se různí. K preventivní stopce například přistoupil Státní zemědělský intervenční fond v případě zemědělských investičních dotací. Naopak ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) tvrdí, že takový krok udělat nemůže. Má obavu, že by dotčená firma vymáhala peníze soudně. "Nelze plošně přestat proplácet případné žádosti o platbu, aniž by nedošlo k individuálnímu posouzení v každém jednotlivém případě," řekl Havlíček minulý týden při sněmovních interpelacích.