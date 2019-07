Babišova vláda zdaní i teplo pro důchodce a děti v ústavech? Šokující, ozvali se lidovci

Plyn pro domácí kotelny je dosud osvobozen od daně z plynu a vláda chce v daňovém balíčku toto osvobození zrušit. Argumentuje mimo jiné narovnáním konkurenčních podmínek na trhu mezi domovními a centrálními zdroji. Plyn pro výrobu tepla v domácnostech má však zůstat od daně osvobozen.

"Informace v důvodové zprávě k zákonu samozřejmě můžeme potvrdit," sdělil na dotaz ČTK mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.

"Kromě bytových domů určených k běžnému bydlení lze za bytový dům považovat také například domovy pro seniory, dětské domovy, domovy pro osoby se zdravotním postižením zařízení pro výkon pěstounské péče nebo kláštery a obdobné církevní budovy sloužící pro trvalé bydlení," stojí v důvodové zprávě.

Domovní kotelnou se podle vlády rozumí decentralizovaný zdroj tepla umístěný v bytovém domě, ve kterém víc než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena. Za bytový dům nelze pokládat věznice, psychiatrické léčebny, léčebny dlouhodobě nemocných, nemocnice, ubytovny, hotely či internáty.

"Toto opatření se do daňového balíčku dostalo na návrh ministerstva životního prostředí," řekla minulý týden ČTK ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Opatření má podle ní ekologický rozměr a reaguje na to, že se řada domů začala odpojovat od centrálního zásobování teplem z tepláren a pořídila si vlastní kotelny. "Fiskální dopad je tam minimální, to je pro státní rozpočet asi 100 milionů," řekla. Při schvalování zákona by se pole ní mohlo uvažovat o zavedení přechodného období, například tří let, aby změna neměla dopad okamžitě.

Vláda v důvodové zprávě poukazuje na to, že tyto malé zdroje tepla na rozdíl od centrálních zdrojů tepla nespadají do systému obchodování s emisními povolenkami. Cena povolenek přitom v posledních letech vzrostla, což ohrožuje konkurenceschopnost těchto centrálních zdrojů, uvádí vláda. Z hlediska životního prostředí je přitom podle ní vhodnější zásobovat domácnosti právě teplem z centrálního zásobování.

Že změna může dopadnout na domovy seniorů nebo dětské domovy, potvrdila ČTK i předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM). Komunisté podle ní budou mít řadu dotazů k balíčku, například i k navýšení poplatků za vklad do katastru, který chce vláda zvýšit na 2000 korun.

"Bavme se o tom, že zvýšení spotřební daně zemního plynu postihne nejenom bytová družstva a občany, ale také dětské domovy a domy pro seniory," uvedla v rozpravě poslankyně STAN Věra Kovářová. Podle předsedy KDU-ČSL Marka Výborného je záměr zdanit plynové vytápění v sociálních ústavech šokující.

Záměr vlády již dříve kritizovala výkonná ředitelka České plynárenského svazu Lenka Kovačovská. Označila ho za facku společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytovým družstvům, jejichž členové v minulosti nahradili starý kotel na tuhá paliva za nový ekologický na zemní plyn. V ČR je podle ní odhadem 5000 domovních kotelen, a lze tak hovořit o desítkách tisíc domácností. Někteří opoziční poslanci hovořili o 400.000 domácnostech.

Teplárenské sdružení naopak označilo zrušení osvobození za správný krok. "Cena povolenek na emise, které musí pro výrobu tepla nakupovat teplárny, vzrostla za dva roky pětkrát na současných více než 25 eur (asi 638 korun). Teplárny letos zaplatí za nákup povolenek přibližně sedm miliard korun. Není správné, aby do rozpočtu významně přispívala jen část domácností připojených na teplárny," uvedl dříve ředitel sdružení Martin Hájek.