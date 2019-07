Za ubytování si připlatíme? Senát chce zvýšit horní sazbu, rozhodnou poslanci

Navrhovaná sazba ve výši zhruba dvou eur odpovídá sazbám v okolních státech. Senátoři odmítli návrh svého výboru pro veřejnou správu, který chtěl horní sazbu zvýšit na 100 korun za osobu a den. Proti razantnějšímu zvýšení poplatku se stavěly Svaz obchodu a cestovního ruchu nebo Asociace hotelů a restaurací.

Novela zejména rozšiřuje povinnost odvodu poplatku za hosty i na ubytovatele v soukromí, tedy pronajímatele zapojené do služeb typu Airbnb. Slučuje ubytovací poplatek s rekreačním a lázeňským poplatkem, což podpořila i Hospodářská komora. Nyní může většina obcí vybírat jen poplatek z ubytovací kapacity, který činí až šest korun na lůžko a den. Lázeňský a rekreační poplatek je až 15 korun na osobu a den. Oba poplatky, tedy z ubytovací kapacity a rekreační a lázeňský, mají zavedeny jen ty obce, které jsou lázeňským místem nebo atraktivním turistickým cílem.

Novému poplatku bude podléhat podle předlohy krátkodobý pobyt bez ohledu na místo a účel. Poplatek bude moci vybírat jakákoliv obec bez ohledu na to, zda jde o pobyt v lázeňských místech nebo v místech velkého turistického ruchu. Poplatek si může každá obec nastavit podle svých potřeb, nejvýše však na úroveň maximální zákonné sazby.

Senátoři upravili okruh osob, které by byly od poplatku osvobozeny. Platit by to mělo i pro studenty do 26 let, kteří bydlí na takzvaných internátech nebo na vysokoškolských kolejích.