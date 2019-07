Objem veřejných zakázek? Babišova vláda slibuje investice, realita je však jiná

Největší objem veřejných zakázek připadá dlouhodobě na stavebnictví, do konce června to podle údajů společnosti IS byla zhruba polovina. Hodnota 13 zadaných zakázek překročila v prvních šesti měsících miliardu korun, v červnu přibyla jedna.

Největší byla výstavba úseku obchvatu Českých Budějovic v úseku Hodějovice - Třebonín za 7,02 miliardy korun. Ředitelství silnic a dálnic ČR ji zadalo slovensko-italskému sdružení Doprastav-Salini Impregilo.

Hodnota nově vypsaných veřejných zakázek do konce června meziročně klesla o 47,9 procenta na 145 miliard korun. Počet se snížil o 13 procent na 4134. Meziroční pokles ovlivnilo velké množství vypsaných zakázek přes miliardu korun v loňském květnu a červnu. Především to byl pilotní projekt PPP na dálnici D4 od ministerstva dopravy za téměř 25 miliard korun.

Největší zakázku v letošním roce za 6,8 miliardy korun vypsal v únoru Pardubický kraj na zajištění dopravní obslužnosti regionu. Druhou nejvyšší za 4,1 miliardy korun v březnu vypsal Dopravní podnik hlavního města Prahy na dodávky motorové nafty.

Za celý loňský rok vzrostla hodnota zadaných veřejných zakázek meziročně o 44 procent na 495,5 miliardy korun. Počet se zvýšil o 15,6 procenta na 31.428. Objem nově vypsaných zakázek vzrostl meziročně o třetinu na 453 miliard korun.